„Je to začátek soutěže, byl bych spokojenější, kdyby to bylo devět bodů. Dostali jsme ale už šest branek, to je podle mě moc, to musíme zlepšit,“ dodal.

Tým z Děčínska vybojoval zlatý a hlavně první bod v celé sezoně. „Vytěžili jsme z minima maximum. Po Kadani jsme přišli o další dva hráče, sestava byla slátaná. Kluci ale výrazně přidali v nasazení a bojovnosti. To slavili úspěch, i když Brná byla určitě lepším týmem. Do sestavy by se měl už vrátit Šalda s Gaherem. Tím nám vlastně začne sezona,“ usmál se hořce Ondřej Barilla, kouč Jílového.