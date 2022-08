Trenér Ondřej Barilla moc dobře ví, že poslední sezona prostě povedená nebyla. Do té nadcházející by si přál, aby se jeho svěřenci pohybovali v horní polovině tabulky. „Chceme předvádět fotbal, který nás bude bavit a bude se líbit našim fanouškům,“ má jasno trenér, který povede mužstvo dál společně s Pavlem Příhonským.

Poslední ročník v krajském přeboru jste zakončili na jedenáctém místě. Ke spokojenosti asi bylo daleko, ne?

Ano, nebyla to povedená sezona. Myslím si, že v našich možnostech bylo skončit v horní polovině tabulky. Netrénovalo se v ideálním počtu, na jaře nás svazovala řada zranění. Tohle všechno se pak projevilo na zápasech.

Podle mě vás trápila nevyrovnanost výkonů. Čím to bylo?

Podávali jsme velmi dobré výkony proti týmům z horních pater tabulky a hlavně proti těm, co proti nám chtěli hrát fotbal. Jakmile přijel soupeř, který zalezl, hrál důrazně a čekal na naše chyby, tak byl problém a nedokázali jsme se s jeho hrou vypořádat. Poté to také bylo řadou zranění, kdy jsme museli se sestavou často točit.

Měli jste jeden z nejslabších útoků v soutěží, celkově Jílové nedává moc branek. Co s tím?

Myslím, že tohle se zlepší. Je tam dost hráčů, kteří ty góly umí dávat, jen potřebují větší klid v koncovce. Věřím, že tuhle sezonu budeme produktivní.

V novém ročníku přijdete o derby, jelikož nedaleká Modrá spadla do I.A třídy. Probíral jste to nějak s hráči?

Nějak jsme to s klukama ani neřešili. Osobně mě to ale docela mrzí, protože je to pro nás kousek a je tam pěkná tráva. Přál jsem jim, aby se udrželi.

V přeboru jste jediným týmem z Děčínska. Nemrzí vás to?

Mrzí mě spíše ta Modrá, Vilémov mi je nějak jedno, to jsem ani jako derby nikdy nebral. Ale pan Sklenář si tu divizi za jeho práci v klubu určitě zaslouží. Bez něj by tam nehráli ani okres.

Co vůbec říkáte na osud Domoušic, které minulou sezonu jasně vyhrály a pak se rozpadly?

K Domoušicím se nechci moc vyjadřovat, protože o tom nemám moc informací. Každopádně vykopat si divizi a skončit, to je síla. Jak pro hráče, tak pro funkcionáře to muselo být dost nepříjemné. Ale tohle se může stát i jiným týmům, které jsou dotovány určitou osobou. Myslím, že se to tak za rok, dva nebude týkat pouze Domoušic, ale i těch, kteří v téhle soutěži nesmyslně podporují hráčské „žoldáky“ slušnými penězi.

Autor: Jana Hlavatá

Jak u vás vůbec probíhá příprava?

Začali jsme 20. července soustředěním v Rakousku. Odehráli jsme zatím jednu přípravu proti Skalici, skončilo to 4:4. Moc dobrý zápas s hodně kvalitním soupeřem. Hlavně v prvním poločase jsme hráli dobře. Museli jsme odříct turnaj v Ledvicích, měli jsme nějaké zraněné a dva zápasy bychom tam prostě neodehráli. V sobotu 13. srpna hrajeme generálku proti Rumburku. Pak už přijde na řadu nová sezona.

Co hráčský kádr? Měnilo se něco?

Všichni zůstávají, řešili jsme dvě posily. Ale nakonec možná zůstane jenom u jedné. To se rozsekne právě až po utkání s Rumburkem.

Jaké ambice bude mít Jílové v sezoně, která už klepe na dveře?

Ambice máme určitě hrát v první polovině tabulky a předvádět fotbal, který nás bude bavit a lidem se bude líbit.

Jak je na tom klub s mládeží?

Myslím, že máme mladší žáky a několik mužstev přípravky. Snad tam časem někdo pro nás vyroste, ale momentálně se musíme ohlížet jinam. A ještě dlouho budeme.