Domácí dostal do vedení v 11. minutě Charamza, který proměnil penaltu. „Za mě to bylo lehce sporné. Rozhodčí to nemusel pískat, ale bohužel jsme inkasovali hned na začátku,“ začal s hodnocením zápasu Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Jeho tým se ale nepoložil, dokázal hru vyrovnat a po změně stran přišel velký obrat. V 62. minutě vyrovnal Žáček, v 74. minutě se pak krásně trefil z trestného kopu Mikula. Ten samý hráč pak v nastavení zpečetil velkou jílovskou radost.

„Já si myslím, že jsme vyhrál zaslouženě. Měli jsme více šancí, než domácí. Do ničeho jsme je vlastně nepustili. Nebyl to náš nejlepší podzimní výkon, ale odehráli jsme dobrý zápas. Pozorně jsme bránili, všichni to odehráli zodpovědně. Konečně jsme proměnili šance, to bylo hodně znát. A možná nám trochu pomohlo i štěstí,“ přiznal Barilla.

Jeho tým zůstává předposlední, utekl ale poslední Krupce a přiblížil se na bod čtrnáctému Žatci. „Věřím, že nám tohle zvýší sebevědomí a trochu nás to nakopne. Pro kluky je to důležité, už to bylo dlouho, co jsme naposledy vyhráli. My jste tady neměli co ztratit a mohli jenom překvapit. Snad z nás spadne ta deka,“ dodal kouč FK Jílové.

„Věděli jsme, že se soupeř nenachází v komfortní situaci a že bude bojovat jako lev, aby vylepšil své postavení a hlavně náladu. To se beze zbytku potvrdilo. Upozorňoval jsem hráče, ať nekoukají na tabulku, kde se Jílové nachází, pravda je na hřišti. Bohužel naší nedůsledností jsme Jílové pouštěli do nebezpečných šancí a jeho hráči s nimi dokázali dobře naložit. Tenhle zápas nám vyloženě nevyšel a musíme ho hodit rychle za hlavu a soustředit se na další střetnutí, kde se budeme chtít vrátit k naší hře a bodovým ziskům," uvedl k zápasu Stanislav Hoffman, trenér FK Baník Most-Souš B.