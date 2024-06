„Před zápasem se omluvili dva důležití hráči – Patrik Gaher a Tomáš Reichelt. Bylo to znát. Smůla nás navíc provázela i v Krupce. Zranil se brankář Smutný a čtvrt hodiny před koncem i Šalda. Takže jsme to dobojovali v deseti, bylo to takové nedůstojné dohrání zápasu,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, trenér FK Jílové.

Ten navíc připomněl, že hřiště v Krupce rozhodně nepatří mezi oblíbené destinace klubu z Děčínska. „Upřímně řeknu, že do Krupky neradi jezdíme. Je tady strašná tráva, navíc je okolo hřiště atletický ovál, jako v Kadani. Vidím to i na klukách, jak jsou z toho otráveni. Já ani nevím, jestli jsme tady někdy vyhráli,“ pokrčil rameny.

Utkání se zlomilo v 52. minutě, kdy poslal Kotrba Krupku do vedení 2:1. „První poločas byl vyrovnaný. V 50. minutě pak šel ze strany Pícha, měl dobrou šanci. Ale nedal. Chvíli na to šla do vedení Krupka. To byl klíčový moment zápasu. Pak se to začalo hádat, o fotbale to moc nebylo,“ připomněl.

Porážka s posledním týmem už nemohla Jílovému sebrat jistotu letošní záchrany. Otázkou je, co se tady bude hrát v další sezoně? „Sám víte, že jsme se na tohle téma několikrát bavili. Od utkání s Vilémov jsme byli vlastně smíření s I.A třídou. Byla tam kopa zranění. Ale právě tady jsme se bodově chytili. Navíc se nám postupně někteří kluci uzdravili. Pokud jsme byli v silnější sestavě, tak to bylo znát. Porazili jsme Srbice, mostecké béčko, nešťastně prohráli s Litoměřickem. Tým kvalitu má. Navíc bychom měli mít domluvené tři posily, takže další rok bychom měli opět hrát krajský přebor. Jen doufám, že to nebudeme plácat jako v v posledních dvou sezónách,“ usmál se Ondřej Barilla.