Vedení klubu nelení a snaží se kritickou situaci řešit. „Zvolil se nový výkonný výbor. Určitým způsobem řešíme vlastně přenastavení vedení A týmu. Chceme to v nové sezoně rapidně změnit. Jednáme už s několika lidmi, chceme se prostě zvednout,“ prohlásil David Dvořák, předseda klubu.

Rumburští jsou defacto bez trenéra. „Honza Hemmer skončil, jelikož převzal oba dorostenecké týmy ve Varnsdorfu. Licenci má Míša Trégr,“ konstatoval.

Do karet Rumburku nehraje ani forma jeho nejbližších konkurentů. Na jaře bodují Ervěnice i Klášterec. Ervěničtí dokonce Rumburk předskočili, poslední Klášterec ztrácí pět bodů. „Je vidět, že oba týmy posílily a je to znát. My se musíme soustředit na domácí zápasy, jelikož na ty venkovní nejsme schopni dát dohromady pořádnou sestavu,“ zakroutil hlavou Dvořák, který právě v Roudnici musel opět nastoupit v základní sestavě.

V dalším kole doma Rumburk hostí první Proboštov, pak jede do Nového Sedla, které je v tabulce taky druhé. A pak přijde na řadu tradiční derby proti Šluknovu. „Nikdo nechce sestoupit, chceme to udržet. Musíme asi ale reálně říct, na co aktuální kádr má a na co nemá.

Není tajemstvím, že hráči se na rumburskou fotbalovou adresu zrovna nehrnou. Místo krajské soutěže hrají o pár kilometrů dál okresní přebor. Kde je tedy zakopaný pes?

„Tak tuhle otázku si kladu velice často. Někteří odešli kvůli tomu, že prostě nechtěli hrát s jinými. Někdo se vymlouvá, že tady špatný kolektiv. Slyšel jsem už hodně důvodů. Fakt je asi takový, že řadě hráčům se prostě nechce trmácet dvě stě kilometrů na zápas do Klášterce. Je pro ně lepší sehrát v okresním přeboru atraktivní derby mezi Krásnou Lípou a Vilémovem B, kde je to na větší pohodu a ještě tam přijde hodně lidí. Tak to prostě je,“ dodal David Dvořák.