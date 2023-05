V Rumburku Proboštov nechtěl opakovat to, co se mu přihodilo na začátku jara na hřišti posledního Klášterce. Jenže… „Řekli jsme si nějakou taktiku, jak zvládnout začátek, ale už po třiceti sekundách jsme dostali gól. Naštěstí jsme do poločasu srovnali. Ještě před odchodem do kabin nás zachránil parádním zákrokem brankář Kořínek. A pak už se hrálo jen na jednu bránu, podařilo se nám dát i kýžené branky. Kluci makali, jsme po výhře 4:1 spokojení."

Během utkání na rozlehlém rumburském stadionku se Račuk vrátil do žákovských let, kdy jako hráč Teplic sbíral při mistrovských duelech „sklářů" míče. „Domácí zdržovali. Stál jsem za jejich bránou a podával míče. Chápu, že dali brzy gól, tak to chtěli nějak ukopat, proto nepospíchali. Oni mají svoje problémy, potřebují body, tak zvolili tuhle taktiku. My jsme to ale zvládli a ty góly jsme jim nakonec dali."

„Opět jsme měli problémy ze sestavou, ale neměli jsme proti prvnímu týmu tabulky co ztratit. Z první akce hned v první minutě se nám povedlo dát branku což asi nikdo nečekal. Tím jsme silného soupeře zaskočili. Proboštov sice brzo vyrovnal a snažil se o tlak a o další branky. My jsme ale slušně bránili, hosté byli nervózní. Jen škoda, že jsme těsně před pauzou neproměnili velkou šanci a nešli znovu do vedení. Po změně stran se Proboštov tlačil za vítězstvím, nakonec v závěru vstřelil rozhodující branky. I když poslední dvě byly do otevření obrany,“ popsal utkání Michal Trégr, kapitán Rumburka.

Ten se vyjádřil k tomu, že jeho tým údajně zdržoval. „Žádné povalování tam od nás nebylo. Proboštov asi nečekal takový odpor. V naší situaci jsme jen nespěchali s rozehrávkou a hosté byli nervózní. Nic víc,“ pokrčil rameny.

Rumburk zůstává stále předposlední, navíc Ervěnice, které jsou v tabulce hned na ním, opět bodovaly. „Stále nás trápí malý počet hráčů a tréninková morálka. V neposlední řadě to jsou individuální chyby. To možná pramení z těch chybějících tréninků,“ dodal smutně Trégr.