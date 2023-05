Radime, Žatec jste porazili 4:1. Jak jste celý zápas viděl?

Měl jsem, stejně jako celý tým, jasný cíl. Vyhrát na domácí půdě a polepšit si v tabulce. To se povedlo.

Vy jste dal hattrick. Jak vaše branky padly?

První gól byl můj největší padáček béčkem za celou mojí fotbalovou kariéru. Míč letěl neuvěřitelných 30 centimetrů nad zemí, dá se to spíše považovat za štěstí. U druhého gólu jsem si všiml, když jsem běžel ze strany na brankáře, že má volnou přední tyč. Nenapadlo mě nic jiného, než to zkusit a podařilo se! Třetí gól byl doslova z ničeho, kdy tam byl "konstruktivní" odkop od našich stoperů. Pak jsem běžel skoro sám na brankáře, ten nešťastně podklouznul, takže doklepnutí do prázdné brány byla už brnkačka.

Platil jste za tři góly něco do vaší klubové kasy? Pokud jí tedy máte…

Klubovou kasu máme, ale spíše by z toho měli vyplatit mě. Není to tak? (smích).



Vy jste se do sestavy vrátil po trestu za vyloučení v Lovosicích. Co se tam při vaší vítězné brance seběhlo? Nebyla to klukovina?

Klukovina to v Lovosicích byla a chtěl bych se tímto lovosickým hráčům omluvit. Už se to nebude opakovat. Do sportu to nepatří, jsem si toho plně vědom a přijímám za to plnou zodpovědnost.



Trenér Ondřej Barilla říkal, že když máte fazonu, jste klíčovým hráčem. Jak se aktuálně na hřišti cítíte?

Na hřišti se cítím jako ryba ve vodě, plavu s přehledem a často vím, co čekat a dělat. Je to samozřejmě i zásluha spoluhráčů, hlavně bych chtěl vyzdvihnout Tomáše Felediho a Michala Justa, kteří začali důvěřovat mým schopnostem a dokonce mi už i nahrávají. (smích)



Kdy a kde jste vůbec začal s fotbalem? Jaké byly vaše první tréninky?

Je to takové klišé. K fotbalu mě přivedl tatínek, bylo mi pět let a bylo to v Děčíně. Každý den mě neúnavně trénoval a drtil mě, co to šlo. Později i jako trenér. Můžu s klidným srdcem říct, že za všechno vděčím jemu a že díky němu ještě fotbal vůbec hraji.

Hrával jste v Ústí nebo Chomutově. Proč aktuálně hrajete v Jílovém?

Ve zkratce se dá říct, že mě k tomu donutily opakované problémy se zraněním, které se se mnou táhly už od přechodu do chlapského fotbalu. Až teď mohu poprvé říct, že můžu hrát zdravý a bez problémů.

Jste stále mladý hráč, jistě máte nějaké ambice a sny. Prozradíte je?

Určitě bych se rád ještě někdy podíval do vyšší soutěže. Jsem ale nohama na zemi a nejdříve se chci soustředit na tuhle sezónu. Uvidíme, co přinese letní pauza.

Na jaře s Jílovým aktuálně držíte větší sérii bez porážky. Věříte, že záchrana je hodně blízko?

Záchrana nás už jistě nemine a míříme výše. Nechceme bojovat o přežití. Jsme dobrý tým plný fotbalistů, teď se nám teprve začíná dařit.

Jaká je podle vás úroveň krajského přeboru?

Krajský přebor podle mého názoru roste každým rokem. Myslím, že úroveň je koukatelná a určitě zde hrají opravdoví hráči.

Fandítě Spartě nebo Slavii?

Slavii.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Ještě do nedávna jsem studoval. Teď se věnuji podnikání, kdy vedu se svými partnery děčínský Music Club Škuner. Dále se věnuji instalaci fotovoltaických panelů. Celý víkend mám v klubu o zábavu postaráno, kdy můžeme slavit s klukama výhru za výhrou a v průběhu týdne se soustředím na dokončování zakázek na FVE.