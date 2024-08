Do „nové éry“ vstoupily dva fotbalové celky z Děčínska. Vilémov se Šluknovem totiž prvními zápasy rozehrály podzimní část krajského přeboru v Libereckém kraji. Výsledky byly rozdílné.

Šluknov doma hostil dalekou Bělou, která postoupila do kraje z I.A třídy. Byla to premiéra úspěšná, šluknovský výběr vyhrál 3:1. „Do utkání jsme nastoupili s odhodláním vybojovat tři body. Byli jsme lepší a dokázali vstřelit první branku, když Dobeš prostrčil míč na Bartoše, který si sám na brankáře poradil. Bohužel soupeř nečekaně vyrovnal a od té doby jsme měli slabší čtvrthodinu. Naštěstí jsme se před poločasem zvedli a po další krásné přihrávce na Bartoše tentokrát od Stromeckého to bylo opět vedení pro nás,“ zhodnotil první poločas Ladislav Čurgali, manažer Šluknova.

„V úvodu druhého poločasu mohlo být rozhodnuto, když po faulu ve vápně dostal hráč hostů červenou a kopali jsme pokutový kop. Bartoš hattrick nezkompletoval, protože střela skončila na břevně. Hosté se v deseti semkli, my naopak znervózněli a do konce utkání jsme se báli o výsledek. Pojistku vstřelil až pár minut před koncem Polák. Vše dopadlo dobře a získali jsme první tři body v krajském přeboru. Věřme, že se bude dařit i nadále. První tři utkání hrajeme doma, tak zveme diváky hned další sobotu od 17 hodin na soupeře z Frýdlantu,“ dodal Čurgali.

Vilémov zajížděl do daleké Lomnice nad Popelkou, kde nepodal špatný výkon, ale domů se vracel z porážkou 1:2. „Začátek patřil domácím, kteří šli po rohu do vedení. O chvilku později Lomnice kopala spornou penaltu, naštěstí jí domácí útočník nedal,“ ulevil si Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Po změně stran hosté rychle vyrovnali, prosadil se Zima. Vilémov se tlačil za vedoucím gólem, ale Lomnice skvěle bránila a hosty do velkých šancí nepouštěla. Když už to vypadalo na remízu, tak domácí udeřili v poslední minutě po rohovém kopu.

„Je to pro nás ztráta. Nedá se nic dělat musí se bojovat dál. Nebude to jednoduché, ale snad si ten mančaft po odchodu tolika hráčů brzy sedne a začne zase vyhrávat, jako tomu bylo v předchozí sezóně ještě v Ústeckém kraji. Při vší úctě k domácím, byli zcela jistě slabší než Hrádek, ale i řada týmů z Ústeckého kraje. Jejich předností byly hlavně osobní a hlavičkové souboje, které většinou vyhrávali a to rozhodlo i o výsledku utkání,“ dodal Libor Sklenář.