Divize

Fotbalisté Vilémova se v přípravných zápasech trápí. Prohráli například s Jílovým a dokonce i ostudně s děčínským Juniorem. Naposledy ale svěřenci Vlastimila Choda porazili ambiciózní Hrádek nad Nisou 3:1. „Dobré utkání, kvalitní soupeř, který hraje o postupu do divize. Hrálo se důrazně až agresivně, mělo to grády. Lépe se nám útočilo druhý poločas proti větru, kdy nám míče neutíkaly. Na třetí pokus se nám konečně podařilo Hrádek porazit. Hráči k utkání

přistoupili zodpovědně,“ pochvaloval si vilémovský trenér. Tomu aktuálně chybí mladičký Brazilec Dos Santos Galeno, který si poškodil vazy v kotníku a na měsíc vyfasoval sádru. Generálku na jarní divizní boje sehraje Vilémov v sobotu 25. února od 15 hodin v České Lípě proti Skalici.

Krajský přebor

Velké problémy aktuálně řeší FK Jílové. Tým, který je jediným zástupcem Děčínska v krajském přeboru, sehrál tři přátelské zápasy. Tím také skončil. Naposledy prohrál 0:4 se Skalicí, kdy nastoupil v hodně okleštěné sestavě. „Ani bych to nehodnotil. Musel jsem nastoupit i já, hrál i náhradní brankář. Směrem do obrany jsme to nějak uhráli, ale nebyl tam nikdo, kdo by vymyslel něco v útoku,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Barilla: Jsme asi jediným týmem v přeboru, který není složený z armády žoldáků

Jílové v přípravě porazilo 4:3 divizní Vilémov a 4:2 Roudnici nad Labem. Další přátelské zápasy už hrát nebude. „Máme sedm zraněných hráčů. Chybí Feledi, Šalda, Příhonský, Gaher nebo Líbal. Do téhle doby byla příprava super, teď už nemůžeme trénovat ani jednou týdně. Nebudeme tedy hrát už žádné přátelské zápasy, měli bychom problémy to dát vůbec dohromady. Musíme se modlit, aby se kluci dali dohromady. Změny v kádru? Tak jak jsem řekl, máme zraněné. Třeba dlouhodobé zranění Felediho je obrovskou ztrátou,“ uzavřel vše.

I.A třída

Poměrně dobrou zimní přípravu zažívají děčínští Junioři. V přátelských zápasech porazili Vilémov (6:2), Českou Kamenici (3:1) a naposledy také Nový Bor (3:1). V přípravě dává trenér Petr Voříšek šanci dorostencům, na zkoušku z Perštejna je v Děčíně útočník Lukáš Plos. V sobotu 25. února by měl hrát Junior doma proti Lokomotivě Česká Lípa (13.00), 4. března nastoupí opět doma v rámci generálky proti Skalici (15.00).

Zimní příprava v Modré tradičně vlastně neprobíhá. Vedoucí klubu Ladislav Michalec dává na poslední chvíli dohromady tým, který by se měl pokusit postoupit zpět do okresního přeboru. Ve čtvrtek od 17.30 by měla Jiskra sehrát přátelské utkání v Lovosicích. Michalec prý oslovil českokamenického trenéra Josefa Rákosníka a vábí ho do Modré. To však Rákosník odmítl. Posily? Hráči z ciziny a dva nadějní mladíci z Ústí nad Labem.

Opět sázka na cizince! Peníze dávám naposledy, hlásí Michalec

S novým trenérem Janem Hemmerem vletěl do zimní přípravy Rumburk. Ten se potýká s absencí hráčů. „Trenér František Dužár skončil na vlastní žádost kvůli časové vytíženosti. Zatím jsme hráli s Bílým Kostelem, prohráli jsme 1:4. Šanci dostali dorostenci, kteří s námi také trénuji a nehráli vůbec špatně. Teď jsme měli hrát s Malšovicemi, ale museli jsme to odřeknout, protože bychom to nedali dohromady. V generálce nás čeká Frýdlant. V kádru žádné velké změny nejsou, jednáme s několik hráči, kteří by nás mohli posílit,“ prozradil David Dvořák, předseda FK Rumburk.

To ve Šluknově probíhá zimní příprava úplně jinak. Tamní A tým odehrál už několik přípravných zápasů, byl na soustředění a těší na jarní odvety. „Soustředění ve Sloupu se povedlo, zapojilo se hodně mladých, ve finále s námi jelo dvacet dorostenců, to je v téhle době hodně dobré. Musím pochválit rekreační středisko ve Sloupu, byla to paráda,“ pochvaloval si Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

V rámci soustředění sehrál šluknovský dorost přípravu proti Arsenalu Česká Lípa U 17 (1:5). Béčko pak odehrálo zápas proti výběru Jestřebí (4:4). Áčko pak podlehlo českolipské Lokomotivě 4:6. Předtím porazilo 11:1 Mikulášovice a podlehlo 1:7 Frýdlantu. Šluknov má ještě domluvené utkání proti celku FK Varnsdorf U 19.

„Změny v kádru v podstatě nejsou. Zranil se nám Dvořák, jinak zimní příprava probíhá dobře,“ dodal Čurgali.

I.B třída

Heřmanovští fotbalisté hrají zimní turnaj v Děčíně. Tam podlehli 5:6 Doksům, pak přejeli 7:1 děčínský Union, naposledy remizovali s mladým týmem Junioru 3:3. Čekají je ještě zápasy proti České Kamenici a Velkému Březnu. „Turnaj se nám líbí, jen jsme měli v posledním utkání problémy se sestavou,“ uvedl hrající trenér Radek Rojko.

Rákosník: Trénování je na hlavu! Nemůžu se ztotožnit s chováním mladých

Malšovice zažily v roli nováčka snový podzim. Přezimují na druhém místě za Dušníky. Jen vinou horšího skóre. „Zatím jsme hráli přátelské utkání proti celku z Německa, kde jsme vyhráli. Pak nás čekal Mojžíř, který nás porazil jasně 5:1 a trochu nám otevřel oči o kvalitě týmů hrající I.A třídu. Měli jsme hrát s Rumburkem, ale ten to odřekl. V poháru nás čeká béčko Ústí nad Labem,“ nechal se slyšet Josef Florián, trenér Malšovic.

Česká Kamenice, stejně jako Heřmanov, hraje děčínský zimní turnaj. Zatím dvakrát vyhrála (Union Děčín, Velké Březno), nestačila pak na domácí výběr Junioru. Ještě na ní čekají zápasy proti Heřmanovu a Doksům. „Turnaj je dobrý, šanci dostávají také dorostenci. Velké změny v kádru zatím nejsou,“ uvedl Josef Rákosník, trenér České Kamenice, která bude na jaře hrát o záchranu.

Ty samé starosti mají Dobkovice, které mají za sebou silně nepovedenou první polovinu sezony. „Trénujeme dvakrát týdně na umělce v Dobkovicích. První přátelák obstarala dohrávka poháru. Litoměřicko nás přejelo a vyhrálo 1:1. Pak jsme porazili 3:2 Rtyni nad Bílinou, což je účastník okresního přeboru na Teplicku. Ještě nás čeká Proboštov B. Na tréninky chodí deset, jedenáct lidí. Posily nemáme, ale s určitými hráči jednáme,“ stručně pravil Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.