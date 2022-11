Martine, Štětí jste nasázel pět branek. Která byla nejhezčí?

Nejhezčí byla třetí branka, když mi můj spoluhráč Dan Senčišin odcentroval míč přímo na mou hlavu. Byl jsem nejvýš a uklidil jsem míč za brankářova záda.

Dal jste někdy v jednom utkání více gólů?

Myslím si, že v dorostenecké kategorii jsem jich víc nedal. V přípravce jsem jich dal určitě víc.

V této sezoně máte na kontě osm zásahů. Sledujete tabulku střelců?

Tabulku sleduji a jsem moc zvědavý, jak to na konci dopadne.

Jste aktuálně na sedmém místě. Jaké jsou vaše ambice v letošním ročníku?

Byli bychom rozhodně výš, kdybychom proti týmům z „top čtyřky“ měli více štěstí. Zápasy to byly vyrovnané. Určitě chceme bojovat o nejvyšší příčky.

Kde a kdy jste začal s fotbalem? Pamatujete na první tréninky?

S fotbalem jsem začal v pěti letech ve Fotbalové akademii Petra Voříška Děčín. První tréninky? To si opravdu nepamatuji.

Co vás na fotbale nejvíce baví?

Není jenom jedna konkrétní věc, fotbal mě celkově naplňuje. Miluji ho.

Fotbal vám jistě přinesl hromadu nevšedních situací. Vzpomenete na nějakou?

Hráli jsme proti Lounům, hrál jsem zrovna na pravé obraně. Letěl za mě dlouhý míč a já na něj hlavou nedosáhl. Tak jsem natáhl ruku a míč zachytil. Dosud nevím proč (smích).

Máte nějaký fotbalový vzor?

Adam Hložek. Je to výborný mladý fotbalista. Už od devíti let fandím Spartě. Právě Adam mi přirostl k srdci v té době, co jsem o něm poprvé slyšel.

Tradičně se ptáme, jestli fandíte Spartě nebo Slavii. Tady je to tedy zbytečné, co?

Tak ten druhý tým radši nezmiňujte. Mám pak divný pocit v podbřišku. ACS 4EVER!

Jaké máte fotbalové cíle do dalších let?

Kdyby to šlo, tak bych chtěl samozřejmě hrát co nejvýš. Spíše chci hrát za A tým Junioru a dostat ho tam, kam patří.

Je nějaký vysněný tým, kde byste chtěl hrát?

V Česku je to logicky Sparta, v zahraničí pak Manchester City.

Jak se vám líbí v Junioru Děčín?

Hrát za Junior je super. Máme skvělou partu, jak hráči, tak trenéři. Moc mě to tady baví.

Co škola? Jak se vám tam daří?

Škola mi jde, nosím domů jedničky, dvojky. Takže fajn.