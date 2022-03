JUNIOR DĚČÍN

Fotbalisté Junioru Děčín už dlouho prahnou po postupu do krajské I.A třídy. Po podzimu jsou sice druzí, ovšem na vedoucí Pokratice ztrácí jedenáct bodů.

To je prostě hodně, vedení klubu si to plně uvědomuje. „O vítězi je jasno, my se budeme snažit posbírat co nejvíce bodů a urvat to druhé místo. Je důležité, mít více bodů, než tým ve druhé skupině,“ zdůraznil Miroslav Tyl, vedoucí klubu.

„Zimní příprava proběhla v rámci možností vlastně v pořádku. Odehráli jsme celkem šest přípravných zápasů, měli jsme tam i silné týmy. Věřím, že jsme na soutěž dobře připraveni,“ hlásí Tyl, vedoucí týmu.

Junior postupně hrál s Novým Borem (0:4), s Malšovicemi (3:2), s Verneřicemi (3:1), s Neštěmicemi (1:2), s Mojžířem (1:2) a v generálce doma se Šluknovem (7:0).

Hráčský kádr eviduje několik změn. „Do Malšovic odešli Carva s Novým. Do Chuderova pak šli Kabátník s Pášou. Všem přejeme hodně úspěchů. Z Modré přichází velká posila v podobě Martina Fejfara. Ze slovenského Martina přichází mladý Gaurik, který v Děčíně studuje,“ prozradil Tyl.

V týmu zůstává i zkušený Petr Voříšek, který ale pomalu dostává novou roli. „Bude pomáhat trenérovi Mílovi Vlčkovi,“ dodal.

HEŘMANOV

Zimní příprava? Ta se v Heřmanově, dle slov z kabiny, docela povedla. Tým, který hraje domácí zápasy na hřišti ve Fojtovicích, sehrál hned pět přátelských zápasů.

„Postupně jsme porazili Dobkovice 8:7, Benešov nad Ploučnicí 3:1, Union Děčín 11:2, a Trmice asi 5:1. Prohráli jsme 3:2 s Mojžířem, přitom jsme v poločase vedli 2:0 a měli to vyhrát,“ usmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Kádr, který je prošpikovaný zkušenými fotbalisty, se přes zimu vůbec neměnil. „Na jaře se chceme v tabulce posunout výš. Věřím, že na to máme,“ dodal Rojko.

ČESKÁ KAMENICE

Sedmé místo v tabulce, hodně divoké výsledky, poměrně nevyrovnané výkony. To byl podzim v krajské I.B třídě z pohledu České Kamenice.

„Zimní příprava? V téhle době je to těžké. Po covidu je to hodně rozházená. Někdy byla docházka slušná, někdy zase mizerná. Měli jsme i zraněné, celkově ta příprava nebyla ideální,“ má jasno Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Ta sehrála tři přátelské zápasy. „Vyhráli jsme nad Cvikovem, pak jsme dostali docela dardu od Kamenice u Zákup. V generálce jsme porazili Union Děčín 5:3,“ pokračoval.

Hráčský kádr se v Kamenici prakticky neměnil, stěžejní otázkou je, zda bude k dispozici klíčový hráč Roman Mach. „Přislíbil nám, že by mohl stíhat domácí zápasy. Od té doby, co je starostou, tak to má časově náročné. Zranil se nám Landovský, má naštípnutá žebra, Novák se vrací po zranění kotníku,“ prozradil Rákosník.

„Naše cíle? My to chceme hlavně v klidu dohrát. Budeme rádi za střed tabulky. Vyšší cíle si ani nemůžeme dávat,“ dodal Josef Rákosník.

UNION DĚČÍN

Situace Unionu Děčín v krajské I.B třídě je hodně špatná. Tým, který vede zkušený kouč Pavel Horáček je se sedmi body na posledním místě. Má nejhorší útok, nejhorší obranu a dočkal se jediné výhry za tři body.

Na podzim celek z Bynova bojoval se zraněními, na jaře by se rád pokusil o zázrak a krajskou soutěž zachránit.

„Příprava proběhla v rámci možností. Kdo mohl, tak na tréninky chodil. Sehráli jsme celkem pět přátelských zápasů, všechny jsme prohráli,“ řekl Libor Eichelmann, vedoucí týmu.

Union se postupně střetl s Verneřicemi, Dolní Poustevnou, Šluknovem, Heřmanovem a Českou Kamenicí.

„Co se týče hráčského kádru, tak z týmu, co tady hrál na podzim, nikdo neodešel. Vypadá to, že by mohl opět hrát Jakub Murdych, to byl velký přínos. Nově tu je Vítek Palička, řešíme také přestup jednoho hráče z Ukrajiny,“ prozradil.

Pouhých sedm bodů po podzimu není moc dobrým jarním vkladem. „Budeme bojovat o záchranu, jak to půjde. Chceme to důstojně dohrát,“ dodal na závěr.

DOBKOVICE

Zopakovat podzim a držet se v horní polovině tabulky. Takové jarní plány mají v Dobkovicích. „Chceme se pohybovat tam, kde jsme. Můžou do toho promluvit zranění a absence. Ale věřím, že kádr na to máme,“ prohlásil Zdeněk Štol, dobkovický kouč.

Jeho tým sehrál v zimní pauze tři přátelské zápasy. Rumburk porazil 2:1, s Duchcovem remizoval 3:3 a s Modrou prohrál 1:5. „Zimní příprava byla dobrá. Bohužel jsme ani jednou nebyli na přírodním trávníku, to bude asi těžký přechod z umělky,“ zakroutil hlavou.

Dobkovice hlásí i změny v kádru. „Udrželi jsme brankáře Plačka, který ale po sezoně půjde asi do Libouchce. Z Novosedlic máme kanonýra Vorla. Máme tři dlouhodobě zraněné hráče. S fotbalem skončil Bucek. Po zranění se naopak vrací Kutzler,“ dodal Štol.