Modrá má v I.A třídě nejvyšší ambice, tudíž opětovný návrat do krajského přeboru. Po sedmi kolech je čtvrtá s tříbodovým odstupem na první Pokratice. „Vstup do sezony je velmi dobrý, tabulka se pomalu rýsuje. Každá bodová ztráta bolí a je to hned vidět,“ má jasno.

Pražák přišel do týmu z Děčínska letos v létě. Důvod? „Před několika lety tady hrál můj bratr. Když jsem byl ve starších žákách, tak mi už tehdy pan Michalec (vedoucí Modré) říkal, že tu jednou budu hrát. Mám rád výzvy a proto jsem tady,“ zdůraznil.

Střelec Modré má zatím na kontě šest gólů, tabulku kanonýrů moc nesleduje. „Já koukám jenom na celkovou tabulku a řeším, na jakém jsme místě. To je pro mě nejdůležitější,“ konstatoval.

S fotbalem začínal v Ústí nad Labem. Začátky byly krušné. „Byly mi čtyři roky, začínal jsem s o rok staršími kluky. Pamatuji si, že už jsem nechtěl nikdy přijít, rozbrečel jsem se, když na mě trenér zvýšil hlas. Tak jsem šel do svého ročníku,“ zapátral v paměti.

Pražáka na fotbale nejvíce baví, když je dobrá parta lidí. „Skvělá je radost z vítězství. Nejlepší je, když to pak funguje i mimo hřiště,“ pokýval hlavou, která rád sleduje zápasy v italské Serii A.

Marek je stále mladým hráčem, fotbalovou kariéru má vlastně ještě před sebou. „Sice teď hraji I.A třídu, ale rozhodně to není konec. Právě naopak. Stále si zvykám na dospělý fotbal, je to pro mě velký rozdíl, ale cítím, že se s tím už seznamuji. Zápas od zápasu je to lepší. Jsem ještě mladý, těším se, co mě ještě čeká,“ zahleděl se směrem do budoucna.

Kromě fotbalu hraje Pražák futsal za tým DC United. „Je to dobré odreagování od fotbalu. Máme tam neskutečnou partu kluků, těším se, až začneme,“ podotkl velmi natěšeně.

Modrá je specifickým fotbalovým klubem, který je v poslední době známý častou obměnou kádru, nepřítomnosti oficiální trenéra, ale také skvělým zázemím.

„V Modré se mi moc líbí, každý rok jsem tam jezdil na soustředění, takže znám i hřiště, na které jsem zvyklý. Myslím si, že je v Ústeckém kraji jedno z nejhezčích,“ pochvaloval si tamní podmínky.

V týmu se setkává také s několika cizinci. „Kluci jsou fajn, povídáme si anglicky. Někdy akorát přemýšlím, jak se něco řekne anglicky,“ zasmál se.

Nepřítomnost „klasického“ trenéra na lavičce Marek Pražák moc neřeší. „Nemáme kouče, do této role se vlastně vžil pan Michalec. Já osobně to vždy rád dělal po svém, i když po mě trenér chtěl něco jiného. Pan trenér Pintrava by mohl vyprávět. Na závěr bych chtěl poděkovat mé rodině a Pintymu za to, co pro mě všechno udělali,“ uzavřel vše Marek Pražák.