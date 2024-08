Příprava celku, který vede kouč Ondřej Barilla, není špatná. Přátelské zápasy jsou ale zoufalé. „První přátelský zápas proti Skalici jsme museli zrušit. Bylo nás prostě málo, hodně kluků bylo na dovolených. Ten druhý jsme hráli v Novém Boru, kde jsme byli hodně slátaní. Musel jsem hrát já i náhradní brankář. V průběhu se nám zranili dva hráči, takže jsme to dohrávali v deseti. Docela ostuda. Prohráli jsme 2:6, přitom to byl hratelný soupeř. Být kompletní, tak bychom je porazili,“ zakroutil Barilla hlavou.

Krajský přebor: Slavoj Žatec - FK Jílové 2:3 po pk. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Generálku sehraje Jílové v sobotu 3. srpna doma od 11 hodin proti Šluknovu. „Bude nás víc, ale nebudeme kompletní,“ podotkl.

Tréninková docházka přitom není vůbec špatná. „Tréninky jsou relativně v pohodě, scházíme se v dobrých počtech. Dokonce nás bylo i osmnáct, to už dlouho nepamatuji. Víkendy jsou prostě horší. Buď hráči někam odjedou, nebo si doléčí zranění. Proti Šluknovu do toho musíme jít naplno,“ má jasno Barilla.

Není to poprvé, kdy má Jílové menší „potíže“ s přátelskými zápasy. Nejsou pro ně zbytečné? „To je těžké téma. Máme několik nových hráčů a je potřeba si zahrát. Už si z toho děláme srandu, že si v létě dáme jeden přátelský zápas týden před startem sezóny a na ostatní utkání kašleme. Ale uvědomuji si, že to je z naší strany špatné,“ zakroutil hlavou kouč Jílového.

Do nové sezony půjde celek z Děčínska s posíleným kádrem. „Tak, máme tady Kryštofa Hlouška z ústeckého dorostu a Vláďu Hynka z Malšovic. Z dorostu děčínského Junioru přišel mladý Hartman, který dokonce dal gól proti Novému Boru,“ poznamenal.

Dobrou zprávou je, že by se měli dát dohromady marodi z minulé sezony. „Drobné šrámy měli Petr Šalda a Patrik Gaher. Měli by být v pořádku. I když kolen Patrika je pořád tak padesát na padesát. Do přípravy se po dlouhé době zapojil také Viktor Bílek. Na druhou stranu skončil Ondra Michl, který se odstěhoval do Liberce. Kvůli zaměstnání navíc bude často chybět Tomáš Reichelt,“ hlesl.

Novou sezonu otevře Jílové dvěma domácím zápasy. Nejprve hostí Žatec, následně Ledvice. „No, tak zrovna proti Žatci se nám doma dlouhodobě nedaří. Chceme hrát klidný střed tabulky. Pokud budeme kompletní, tak na to máme. Můžeme čerpat z konce sezony, kdy jsme sehráli vyrovnané zápasy proti Ústí B a Neštěmicím. Kádr nemáme špatný, jen musíme být pohromadě,“ dodal Ondřej Barilla.