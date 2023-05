To byl návrat jako hrom. Radim Příhonský chyběl fotbalistům Jílové dva zápasy, když byl…

„Aktuálně prostě vaříme z vody. Máme pořád zraněné hráče, kteří jsou svým způsobem klíčoví. Mladí kluci chodí, makají na trénincích, dostávají více šancí, než si asi mysleli. Ale jenom to mládí prostě nestačí, rozhodují zkušenosti,“ má jasno Petr Voříšek, kouč děčínského Junioru.

Po velmi dobrém podzimu se v klubu mluvilo u i útoku na postup do krajského přeboru. Sen se ale stal utopií. „Zbytečně jsme se asi dostali pod tlak, byli jsme po podzimu namlsaní. Zranění hráčů ale neovlivníme, to je fakt. Na podzim nám sestava držela, měli jsme kliku. Je potřeba, aby naši kluci dozráli a nabrali potřebné zkušenosti. Na úroveň našich soupeřů se podle mě dostaneme tak za dva roky. Věřím, že pak budeme ostatní týmy válcovat. Postup do kraje teď není na pořadu dne, musíme být trpělivější,“ zdůraznil.

V posledním zápase proti Klášterci Děčín nezvládl po remíze 1:1 penalty a přišel o dva body. Navíc se za protesty nechali vyloučit další dva důležití hráči – útočník Marek Vicany a kapitán Filip Vait. Co se přesně stalo?

„Nemá cenu hodnotit rozhodčí, ani se mi do toho nechce. Ale tahle situace byla i pro mě za hranou. V poslední minutě jsme měli rozehrávat standardní situaci. Jenže pan rozhodčí odpískal konec. Skoro nic nenastavil. Po tom průběhu měl nastavit minimálně pět minut, vůbec jsem to nechápal. Asi se bál, že bychom dali gól. A já věřím, že bychom ho dali,“ dodal Voříšek, jehož svěřenci hrají v dalším kole na půdě Bíliny, která na jaře také ztratila formu.