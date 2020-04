Amatérské fotbalové soutěže se nedohrály, na začátku dubna byly ukončeny. Junior tak zůstal na druhém místě. Aktuálně tak nepostupuje, bude čekat, zda se soutěže nebudou doplňovat. Třeba díky odstoupení některých celků z vyšších soutěží. „Je to naše jediná možnost. Ale upřímně? Vůbec na to nemyslíme,“ přiznal vedoucí FK Junior Děčín Miroslav Tyl.

Sezóna předčasně skončila, vy jste oficiálně skončili na druhém místě I.B třídy. Jak jste rozhodnutí FAČRu přijali?

Měli jsme signály ,že padne toto rozhodnutí. Pro FAČR je teď priorita první a druhá liga. Asi je to vzhledem k situaci rozumné řešení. Nikoho to však netěší.

Pokud budete chtít postoupit, budete muset čekat, zda se z vyšších soutěží neodhlásí některé týmy. Pak by se muselo zespoda doplňovat…

Rozhodnutí o ukončení soutěží znamená, že nikdo nesestoupí a ani nepostoupí. Samozřejmě je to pro nás nepříjemná situace. Dělali jsem vše pro postup. Jediná možnost posunutí do vyšší soutěže je ta, že se někdo do vyšší soutěže nepřihlásí a nebo bude chtít hrát soutěž nižší. Potom se samozřejmě budou soutěže zespoda doplňovat. Na to ale vůbec nemyslíme.

Jak všechno vzali hráči? Fotbal jim určitě chybí.

Hráči jsou hodně zklamaní. V zimě se připravovali dva měsíce a teď sedí doma. Bohužel nemůžou ani trénovat. Chybí jim fotbal, vždyť je to jejich zábava.

Co vy? Nejsou tréninky, zápasy…Zařizujete během nouzového stavu něco okolo fotbalu?

Pro mě je to rovněž nezvyklá situace. Prakticky jsem byl každý den do večera na stadionu, včetně víkendu. Najednou jsem odpoledne a o víkendu doma. Tolik práce na zahradě jsem nikdy neudělal. Jinak samozřejmě pracujeme na hřištích. Jsme dva a máme je tři. Děláme práce, na které není normálně tolik času. Samozřejmě připravujeme vše na dobu, kdy se povolí určitá činnost. Zařizujeme soustředění , chceme dělat v létě kempy pro žáky. Pomalu již domlouváme přátelské zápasy na červen a přemýšlíme o nové sezóně.

Nebudete mít problémy s financemi? Přeci jen jste polovinu sezóny neodehráli.

Jako všechny kluby budeme mít výpadek financí od našich partnerů, FAČRU, pronájmů sportovišť a příspěvků od členů. Naštěstí je tu město Děčín, které poslalo slíbené dotace. Rovněž tak i MŠMT v rámci programu „MŮJ KLUB“. O dotacích kraje zatím nic nevíme. Více se však obáváme o příští rok.

Byla by velká komplikace, kdyby jste opět museli hrát jen I.B třídu?

Hráči měli velkou chuť se na jaře poprat o postup. Určité zklamání tady je, ale nic nám nezbývá. Tady nejde o život. Za poslední rok se u nás situace s hráči ustálila. Snažíme se pro ně dělat maximum. Každému, kdo potřebuje pomoc, jakkoliv pomůžeme. Kluci jsou spokojeni. Na I.B třídu mají nadstandardní podmínky. Máme celkem široký kádr, hodně mladých. Může se stát, že by někdo odešel. Ale teď mě vlastně nikdo nenapadá. Spíš registrujeme zájem hrát v Děčíně.

Vy jste ještě měli pokračovat v krajském poháru…

Soutěže byly ukončeny, včetně poháru. Škoda. Měli jsme hrát o postup do semifinále. V soutěži jsme zůstali jediní mezi celky krajského přeboru. Kluci to hodně prožívali.

Může situace okolo koronaviru ovlivnit amatérský fotbal v České republice?

Určitě. Předpokládám problémy klubů, které jsou postaveny především na podpoře sponzorů nebo přímo soukromých vlastníků. Myslím především celky ČFL, divizí a krajského přeboru. Uvidíme jaká bude situace ohledně hráčů. Předpokládá se, že se vrátí mnoho hráčů z Německa a Rakouska. Uvidíme. Rozhodně bude mít celá situace vliv na celkovou úroveň fotbalu.

Pokud to vláda dovolí a bude se moct brzy hrát a trénovat, pokusíte se ještě do léta domluvit nějaké přátelské zápasy?

Pokud se nic nezmění, tak začneme okamžitě 8.června. Tak, jak avizovala vláda. Chceme ještě v červu odehrát minimálně čtyři přátelské zápasy. Za tím účelem jsem oslovili už osm klubů Děčína a blízkého okolí.

Takže se bude hrát nějaký turnaj?

Chceme uspořádat takovou „Ligu Děčína,“ kde nebude rozhodovat výsledek. Samozřejmě chceme zachovat určitý náboj zápasů. Proto pouze děčínské derby. Vše bude prakticky bez přípravy. Smyslem je, aby se hráči rychle dostali na hřiště. Samozřejmě to platí i pro naše celky mládeže. Proto na kraji už teď připravujeme pro družstva žáků a dorostů turnaje ve stejné podobě.