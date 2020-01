„Samozřejmě . To jsem řekli již na začátku soutěže. Žádný alibismus,“ má jasno vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

Přezimujete na druhém místě, jen o skóre za prvními Křešicemi. Takže vydařený podzim, ne?

Naše postavení v tabulce odpovídá našim představám. Rovněž tak bodový zisk. Celkem jsme ztratili sedm bodů. Prohráli jsme v Křešicích. Bohužel zrovna tady chyběli tři hráči základní sestavy včetně střelce Vicanyho. Přesto by zápasu spíše slušela remíza. Překvapivě jsme doma prohráli s Hostovicemi, kdy jsem se nedovedli vyrovnat z rychlou změnou stavu zápasu. V posledním utkání v Heřmanově jsme selhali střelecky.

Jaká je úroveň soutěže po letní reorganizaci?

Bohužel úroveň soutěže je přesně taková, jakou jsme předpokládali. V čele jsou tři celky z loňské I.A třídy. Jejich vzájemné zápasy měli také patřičnou úroveň. Nasledují lepší a horší celky I. B třídy. Tyto kluby více sázejí na bojovnost.

Vy jste se po skvělém startu nevyhnuli výpadkům. Co se v těchto zápasech dělo?

Neřekl bych výpadkům. Začali jsem opravdu dobřea každý celek jsem poráželi i vysokým rozdílem. Postupem doby jsme, ale naráželi na kvalitnější celky. Ty už si více všímali našich střelců a nedávali jim tolik prostoru. Rovněž na řadu přišli čtyři derby v pořadí Česká Kamenice, Union Děčín, Benešov a Heřmanov. Všem těmto celků se v zápasech proti nám vždy zvedne motivace. V neposlední řadě přišli i zranění. Třeba Marek Vicany pro problémy se zády měsíc netrénoval a nastupoval pouze k zápasům. To je ale ve všech klubech.

Je někdo, kdo by si zasloužil za své podzimní výkony vyzdvihnout?

Myslím , že zaslouží pochvalu všichni. Hráči dobře trénovali a hlavně mladí dobře zapadli do týmu. Vyzdvihnout bych chtěl oba příchozí „Pražáky“. Vicany dal 20 branek. Ale s Jeanem Thierry D´Almeidou zcela převrátili klima v kabině. Nyní cítíme opravdovou partu bez ohledu věku, která se burcuje, povzbuzuje, ale také raduje z výher.

Kdy budete začínat se zimní přípravou a jakou bude mít strukturu?

Přípravu začínáme 21. ledna . Budeme trénovat třikrát v týdnu a sehrajeme čtyři zápasy s celky z vyšších soutěží – Vilémov a Krupka hrající krajský přebor a dále pak Neštěmice a Střekov hrající I.A třídu.

Registrujete nějaké změny v hráčském kádru?

Žádné odchody zatím neočekáváme. Po operaci kolene se opět zapojí do přípravy útočník Radek Páša . Jednáme o příchodu Petra Voříška, který ukončil své angažmá v Rakousku a i přes určitý věk byl byl pro nás velkou posilou. Mladí by se od něj mnoho naučili. Má velkou chuť nám pomoci. Ještě uvidíme. Chceme už pouze hráče, kteří chtějí pracovat a budou pro nás perspektivní i do budoucna. Do přípravy by mělo nastoupit osmnáct hráčů. Samozřejmě nemůžeme počítat s brankářem Radimem Novákem, který bojuje se zákeřnou nemocí.

Hádám, že vaším cílem v jarní části bude postup do I.A třídy.

Samozřejmě. To jsem řekli již na začátku soutěže. Žádný alibismus. V případě postupu si opět.chceme zvednout laťku. V dnešní době, kdy je velký úbytek hráčů, se konečně začne projevovat naše výhoda – výchova vlastních odchovanců. Těm nejlepším chceme poskytnout odpovídající soutěž a ostatní by mohli postupně doplňovat i další děčínské celky.

Myslíte si, že budete bojovat s Křešicemi a Mojžířem?

Asi ano. Křešice jsme považovali od začátku soutěže za největšího soupeře. Mojžíř se v závěru dotáhl na dostřel. Nemyslím si, že by někdo další zasáhl do boje o postup. Je tam přeci jenom rozdíl osmi bodů. Křešice máme doma a Mojžíř venku, ale až v posledním kole. Nechceme ale nikoho podcenit. Jak jsem již říkal každý soupeř se na nás chce vytáhnout.

RADIMOVI DRŽÍME PALCE

Velice těžce jsme přijali zprávu o vážné nemoci našeho brankáře Radima Nováka, který bude bojovat s rakovinou slinivky. Prakticky týden po odehraní jeho posledního zápasu za Děčín v Bohušovicích jsme se od Radima tuto zprávu dozvěděli. Jedná se o situaci, kdy jde fotbal stranou. S Radimem jsem v permanentním spojení a jsme o jeho zdravotním stavu informováni. Samotný Radim se k nemoci staví velice statečně a je rozhodnut bojovat. Tento víkend se odehrálo přípravné utkání ligových Teplic s Ústím nad Labem v duchu pomoci Radimovi formou výtěžku z utkání. Samozřejmě i Junioři jsou připraveni Radimovi v jeho nákladné léčbě pomoci. Podle jeho slov je pro něj však nyní nejdůležitější klid. Samotní děčínští spoluhráči věří, že Radim svůj nejdůležitější zápas vyhraje, drží mu palce a těší se na něj.

Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín