Osobně jsem zaznamenal, že v poslední době fotbalové prostředí zhrublo; je daleko víc případů různých verbálních útoků na zelených pažitech. Sledujete to také? Ano, bohužel je to tak. Hráči se v poslední době chovají víc sprostě, a to nejen k rozhodčím, ale i mezi sebou; k protihráčům a někdy i k spoluhráčům.

Čím je to podle vás dané?

Celkově dobou. Covid, politická situace, zdražování… Z lidí je cítit frustrace. Ten nárůst je patrný během posledních dvou tří let. Mrzí mě, že se vytrácí slušnost. Nejsou to jen hráči, ale i trenéři a funkcionáři.

Disciplinární komise tak má víc práce, že?

Jak kdy. Někdy je týden, kdy se řeší jen červené karty a klasické tresty, další týden se to nahromadí. Ale obecně se dá říct, že práce máme víc.

Co nejvíc řešíte?

Kromě červených karet za klasické přestupky jsou to různé nadávky. Někdy se musím usmívat, když dá rozhodčí červenou za „ty vole, co to pískáš?" Ale někdy jsou případy vážnější, třeba se do konfliktu vloží víc hráčů. Ale většinou jsou to verbální útoky, v nich pozorujeme nárůst. Fyzických napadení naštěstí zatím nepřibylo. Pokud k nějakému dojde, tak to není jen jedna rána.

Který případ byl pro vás na podzim nejsložitější?

Je to případ, který se pořád řeší - Antonín Marčaník z Pokratic. Všichni přítomní se tomuto deliktu při tajném jednání vyhýbali; každý z nich dělal, jako by se nic nestalo. To nás, disciplinární komisi, nejvíc iritovalo.

Antonín Marčaník mladší dostal od vás za kopance do hlavy roudnického fanouška Václava Melichara pětiměsíční distanc a peněžitý trest. Bránil svého tátu, kterého Melichar napadl, ale přesto něco podobného nejde na rozum…

Já být tím hráčem, tak se snažím omluvit. Řekl bych, že jsem měl zatmění, že jsme bránil tátu. Ale od Marčaníka mladšího nic podobného nezaznělo. Pokratice se k případu nepostavily jako chlap, to nás mrzí nejvíc.

Pokratice nechtěly komunikovat ani s námi, přestože dostaly možnost se k případu vyjádřit.

Pro nás to byl nejsložitější případ. Přitom je k dispozici video, které chování hráče Marčaníka jednoznačně dokumentuje. Jenže Pokratice si vzaly právníka, proto se vše zamotalo.

Odvolaly se a Marčaník mohl hrát, až do vyřešení případu odvolací komisí se na něj hledí jako na nevinného.

Může hrát, ale trest si stejně odsedí, pokud odvolací komise trest potvrdí. Jen by nemělo smysl, aby pětiměsíční trest platil přes pauzu. Nechci předjímat, ale mělo by to být tak, aby ten pětiměsíční trest hráče zasáhl v době, kdy fotbalové soutěže běží.

Je podle vás správné, že Marčaník smí hrát?

Musíme ctít řády. Ale jeho postoj správný není. Devadesát procent funkcionářů a hráčů pochopí, že chyba je na jejich straně, že verdikt je správný, postaví se k tomu jako chlapi. V tomto případě jsem spíš slyšel osočování mé osoby…

Vy jste zároveň starostou obce Obrnice, takže na různé výpady musíte být zvyklý.

Půlku obce tvoří Romové, není to lehké. Tak asi ano, asi mám průpravu. Navíc jsem v komisi 12 let. Snažím se ale moc nediskutovat a nepřipouštět si lidi k tělu. Pana Vaňkáta, který disciplinární komisi vedl přede mnou, lidi hodně znali, ale mě netelefonují, neradí se se mou. A jsem za to rád, mám víc klidu na práci.

Na závěr ještě prozraďte nějaké kuriózní či úsměvné pojednání, které jste na podzim na disciplinárce zažil.

Já se směju každou disciplinárku, když rozhodčí dá červenou za „ty vole", ale jiné sprosťárny netrestá nebo fauly. To je pak hodně úsměvné. Ale kvalita rozhodčích, stejně jako kvalita hráčů šla za poslední roky dolů.

Moc rozhodčích nechce pískat, když se hráči chovají oproti minulým létům víc hrubě.

A hráči nechtějí hrát, protože kvalita rozhodčích je horší a horší. Je to začarovaný kruh. Jsem zároveň v obrnickém klubu a když se dívám na různé zápasy, tak si říkám, že rozhodčí opravdu šli kvalitativně dolů, protože řadu věcí nechávají být, naopak řeší banality. Na druhou stranu jsou to jen lidi. Musíme být rádi, že u fotbalu ještě vůbec rozhodčí jsou, stejně jako hráči. Vždyť vidíte, že základna hráčů a sudích je čím dál tím nižší a nižší…