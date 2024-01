Rozpačitý vstup do soutěže, následně několik vysokých výher. Zranění kanonýra Vicanyho a výsledkový útlum. A nakonec menší vítězná série na konci podzimu. To byla první půlka sezony z děčínského pohledu.

„Jsme čtvrtí, po minulé sezoně jsme čekali, že to bude lepší. Vrátím se k tomu, že na to měly vlvi absence klíčových hráčů. Když mohli hrát Martin Fejfar a Matěj Šmalcl, bylo to znát. Herně se to zvedlo. Fejfi to držel v obraně, Šmáca tomu prostě dal jinou kulturu. I proto tam byly jisté výkyvy, takže jsme hráli to, na co máme. První místo je odskočené, ale druhé a třetí máme na dostřel,“ řekl Petr Voříšek, trenér FK Junior Děčín.

Mladý děčínský kádr možná stále platí daň na menší zkušenosti. „Ten tým je stále hodně mladý. Pomohly nám také příchody Matoshiho a Jahodáře. Stalo se, že jsme si museli pomáhat kluky z B týmu. My těm mladým klukům šanci dáme, oni si toho musí vážit a makat na trénincích. Měla by to pro být motivace. Byl bych rád, pokud se naši odchovanci neprosadí třeba v Ústí nebo Teplicích, tak aby se vrátili. Stále si cením toho, že tady máme opravdu skvělou partu,“ zdůraznil.

Klíčovým faktorem podzimu bylo pro Junior zranění kanonýra Marka Vicanyho, který nedohrál utkání v Mojžíři, kde se srazil s domácím brankářem. Odnesla to kolena. „Mára? Aktuálně nic nového. V tuhle chvíli nemůže ani popoběhnout. Uvidíme, jak se to vyvine. Jak už jsem říkal, rozhodnutí je na něm, my budeme samozřejmě moc rádi, když se bude chtít vrátit,“ pokrčil Voříšek rameny.

Děčínský kádr by se přes zimní pauzu asi neměl moc měnit. „Neměl by nikdo odcházet. Do zimní přípravy tak půjdeme se stejným kádrem. A nové tváře? Apeluji na kluky, co třeba právě nehrají jinde a jsou od nás, ať se klidně vrátí. Šanci dostanou, kabina je vezme. Na jaře si můžeme pomoct opět kluky s rezervy,“ poznamenal.

Záložní celek Junioru Děčín ve své premiérové sezoně drží v nejnižší okresní soutěži druhé místo, bod za prvním Rybništěm. „Petr Němec trénoval kategorii U 19. Hned osm kluků už v dorostu nemohlo hrot. Hrozilo, že půjdou hrát někam jinam nebo skončí úplně. Právě proto se založilo béčko. Kluci se mají od starších pořád co učit, soutěží docela dobře proplouvají. Hlavní je, že jsou v Děčíně, trénují, hrají zápasy a nabírají zkušenosti,“ pokýval Voříšek hlavou.

Zimní příprava začíná v pondělí 15. ledna, Děčín celkem sehraje šest přátelských zápasů. Postupně narazí Ústí nad Labem B (28. ledna, 16.00), Malšovice (3. února, 14.00), Litoměřicko (10. února, 15.00), Vilémov (17. února, 15.00), Proboštov (25. února, 14.30) a Skalici u České Lípy (3. března, 15.00). Vše odehraje na domácí umělé trávě.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Čekají nás velmi kvalitní soupeři, budeme mít dostatek času se připravit. Kluci počítají s tím, že to nebude v zimě žádná sranda. Jasně říkám, že chceme urvat druhé místo a pokud bude možnost, tak postoupit do krajského přeboru. Vyšší soutěž by samozřejmě všem prospěla, věřím, že by to přilákalo i další hráče. Co se týče tréninků, tak počítáme s klukama z B týmu a třeba i dorostenci,“ prozradil.

Petr Voříšek má za sebou v roli trenéra hodně náročný půl rok. „Trénuji vlastně čtyři týmy. U těch malinkých mi to dává velký smysl. Poslouchají vás, dokážou zachytit některé návyky. Nechají si poradit. U těch starších je to občas problematické. Dorost je šílený. Kluci se nejsou kolikrát schopni se ani omluvit z tréninku. V kategorii U 19 máme hodně talentované kluky, kteří by plynule mohli přejít do B týmu. Někteří radši skončí. Nedokážou přijmout určitou náročnost. Takže se třeba urazí. Ale podle mě ten fotbal prostě nemají tolik rádi. Doba se mění, staré časy jsou pryč. Současní mladí musí trénovat a mít hlavně do fotbalu motivaci,“ vysvětlil mistr Evropy do 21 let.

O druhé místo v I.A třídě bude na jaře ohromná poptávka. Bojovat o něj může klidně až sedm týmů. „Nekoukáme na soupeře, bude to hlavně o nás a o tom, jak se připravíme. Důležité bude, aby kádr zůstal zdravotně v pořádku a my do toho vlétli v plné palbě,“ podotkl.

Aktivní fotbalovou kariéru Petr Voříšek už zabalil, přesto kopačky nepověsil na hřebík. Je součásti Sigi teamu, se kterým za rok objede hromadu exhibičních utkání. Na konci roku se Voříšek opět objevil v tradičním Silvestrovském derby. „Horst Siegl mě oslovil před dvěma lety oslovil, jestli bych s nimi nechtěl jezdit. Pro mě je to srdeční záležitost. Když čas dovolí, tak jedu. Je to strašná sranda. Sice už je to spíše chodící fotbal, ale jde o to, se potkat a zavzpomínat. Občas jezdím na zápasy s gardou Sparty Praha. Teď už po nás neštěkne ani pes, takže si tím připomínáme dřívější časy. Ono vám díky tomu opět maličko vzplane srdíčko a máte husí kůži,“ dodal na závěr.