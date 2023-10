Vyrovnané utkání moc šancí nepřineslo, branky padaly až ve druhém poločase. V 75. minutě dostal Šluknov do vedení Holešovský mladší, pět minut před koncem ale z penalty vyrovnal zkušený Jägr.

„ Nejprve hlavní ukázal hrajte dále, ovšem na pokyn pomezního rozhodčího byla odpískána penalta. Škoda, že není VAR, abychom mohli situaci posoudit. Nebudeme se vymlouvat. Mohli jsme utkání dohrát zkušeněji. Myslím, že za předvedenou hru dva body pro nás a jeden pro soupeře je spravedlivé ocenění.,“ řekl šluknovský asistent Ladislav Čurgali starší. Šluknov je aktuálně druhý za suverénním lídrem z Dobroměřic.

Špatná defenziva, další krach. Přijde v zimě posílení kádru?

Rumburk je třináctý. „Bylo to zajímavé a opatrné utkání. Moc šancí nebylo, ale remíza to je zasloužená. Prohrávali jsme, ale v závěru jsme trochu hosty zatlačili a zaslouženě vyrovnali. Bylo hodně znát, že Šluknov má širší kádr. Po hodině hry vystřídali dva mladé, za ještě mladší,“ usmál se kapitán Rumburka Aleš Vavroušek.

Ten je stále bez trenéra, tým tak vede právě Vavroušek. „Tohle budeme řešit až v zimě, do konce podzimu to budu mít nějak na starosti,“ přiznal.

Ten se také vyjádřil k penaltové situaci, po které Rumburk v 85. minutě vyrovnal na 1:1. „Já to viděl z půlky, byl tam skluz na Míšu Trégra. Nejlépe to asi viděl pomezní. Ale třeba v prvním poločase jsme měli kopat ještě jednu penaltu. To jsem viděl dobře, za mě byla jasná. Ale rozhodčí nic nezapískal,“ dodal na závěr hrající sportovní manažer.