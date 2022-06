Od prvního do dvacátého června probíhalo v českých fotbalových soutěžích takzvané volné přestupní okno. Tedy stav, kdy se v systému fotbalové asociace evidovali žádosti o přestupy hráčů bez souhlasu mateřského oddílu. A to za stanovenou tabulkovou cenu, která zohledňuje věk hráče, výši soutěže jeho stávajícího i nového celku.

I v letošním roce ho kluby na Děčínsku poměrně využívaly. Děčínský deník pro čtenáře udělal seznam* nejzajímavějších přesunů v klubech z regionu.

(*v tabulce jsou uvedeni pouze hráči starší 18 let, u nichž je původním klubem celek z Děčínska. Hráče přicházející z klubů jiných okresů nejsme schopni v systému ručně vyfiltrovat).

Hned tři hráči odešli z Modré. Charles Uka odchází do Pokratic, k fotbalu se po dlouhé době vrací Kamil Podolský, který přešel do Malšovic. „Spíše to vidím na B tým, uvidíme. Rozhodně to nebude asi každý víkend,“ podotkl Podolský.

Tři hráče získal celek United Roma Děčín, který hraje okresní soutěž. Z Modré přišel Lukáš Čisár, z Heřmanova brankář Patrik Herák a z Benešova nad Ploučnicí zkušený Roman Horvát.

Rumburk opustil Zdeněk Buryánek, který se vrací zpět do Bohušovic nad Ohří. O přesunu dobkovického brankáře Jana Plačka do domovského Junioru Děčín už jsme vás informovali.

Výběr volných přestupů fotbalistů na Děčínsku za červen 2022.Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman