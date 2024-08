Šluknovští mají na začátku sezony výhodu několika domácích zápasů v řadě, logicky tak chtějí nasbírat co nejvíce bodů. Na výhru v prvním kole sice Šluknov nenavázal, bod za remízu 2:2 se ale určitě počítá.

Sestřih utkání Šluknov - Bělá 3:1. | Video: SK Šluknov

„Do utkání jsme nastoupili bez kapitána Lukáče, který měl zranění z prvního utkání. Dále nebyl fit střelec minulého zápasu Bartoš Josef. Přesto mužstvo šlo do zápasu s odhodláním získat další body,“ řekl úvodem Ladislav Čurgali, manažer Šluknova.

Zápas to byl vyrovnaný bez vyložených šancí a tak góly padaly většinou po standardkách. „První jsme dostali po přímém kopu, když se míč odrazil zpět ke střelci a ten na podruhé přesně zakončil. Vyrovnat se nám podařilo, když si za obranu naběhl na pas Čurgaliho Vostrovský a přehodil z úhlu brankáře hostů. I podruhé jsme v zápase prohrávali, když jsme hned po půli nebyli dostatečně koncentrovaní. Dlouhý aut propadl až na zadní tyč a pro Mazánka nebyl problém podruhé skórovat. Vyrovnat se podařilo po rohovém kopu, když byl Čurgali v souboji s brankářem úspěšnější. V závěru to bylo hodně adrenalinové, když mohly zvítězit oba týmy. Za nás střídající Bartoš Ondra neuspěl proti brankáři a velká šance hostů skončila těsně vedle,“ zhodnotil důkladně celý zápas.

Šluknov je tak po dvou kolech stále bez porážky. „Remízu bereme, po vývoji utkání je to spravedlivé. Ceníme si toho, že jsme dokázali vyrovnat nepříznivý stav. Děkujeme divákům za krásnou návštěvu a podporu. Příští víkend hrajeme opět doma, tak věřím, že diváci přijdou naše mužstvo podpořit. Tentokrát snad již budeme v plném počtu a bez zraněných,“ dodal.

Svou domácí premiéru si odbyl Vilémov, který hostil Bělou, která před týdnem prohrála ve Šluknově. Ani tady celek ze Semilska nebodoval, Vilémov vyhrál 2:1. Vše podstatné se událo v prvním poločase.

„Na začátku jsme tradičně propadli a rychle prohrávali. Naštěstí brzy srovnal Kubr a po půl hodině hry proměnil penaltu Kučera,“ řekl Libor Sklenář, manažer Vilémova.

Po změně stran se hosté snažili vyrovnat. Domácí to ustáli a mohli litovat, že výhra nebyla ještě vyšší. „Nedařila se nám finální fáze, opět jsme zahodili několik jasných šancí. Příjemné byly během utkání i nové vuvuzely a s nimi i skandování Vilémov do toho. Příští týden se zajíždí pod hrad Kost do Sedmihorek, které mají zatím plný počet bodů a jsou tudíž v úzké špičce tabulky. Chtělo by to přivézt alespoň jeden bodík a neztratit kontakt s touto špicí, kam bychom měli také patřit,“ dodal Sklenář.