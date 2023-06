„Chtěli jsme odčinit domácí porážku s Roudnicí, která nás moc bolela. Mysleli jsme si třeba na to druhé, třetí místo. V Proboštově jsme se snažili z kluků vydoloval ještě nějaké síly, přeci jen se blíží konec sezony. Nejeli jsme kompletní, chyběl třeba Dobeš, klíčový hráč do středu pole,“ pravil Jan Plachý, kouč Šluknova.

Hosté už prohrávali 0:3, v závěru ale snížili na rozdíl jediné branky. Vyrovnat ale nestihli. „Dostali jsme laciné branky a sami se na šance nadřeli. Za stavu 0:2 jsme měli velkou šanci, za stavu 0:3 jsme nedali penaltu. V závěru tam byly nějaké závary, ale nic z toho nebylo. Byl to klasický zápas, kdy jsme prostě tahali za kratší konec. Domácí jsou kvalitnější a hlavně zkušenější. My máme stále mladý tým,“ připomněl.

Šluknov je aktuálně na pátém místě. V dalším kole hraje na půdě nováčka z Nového Sedla, v tom posledním už má volno, jelikož Modrá se odhlásila ze soutěže. „Myslím si, že tenhle rok se náš tým opět zvedl. Trochu jsme se bavili o případném postupu do krajského přeboru, ale upřímně si myslím, že bychom na to teď neměli. Tým je mladý, ale další sezonu to bude zase lepší. Musíme být teď skromní, soutěž je hodně vyrovnaná. Fotbal je ve Šluknově sport číslo jedna, doufáme, že ten vzestup bude pokračovat. Rádi bychom příští sezonu hráli o nejvyšší příčky v I.A třídě,“ dodal Jan Plachý.

„Za stavu 3:0 jsme trošku polevili a dostali dva góly. A Kovačka navíc chytil penaltu. Bojovali jsme, dřeli jsme, máme výhru. A jsme rádi, že pomůžeme Ledvicím, které jsou také blízko. Myslím si, že tady v regionu bychom si pomáhat měli, pokud je to takto férovou cestou," říká předseda TJ Proboštov Michal Račuk.

Podle něho jsou podobné zápasy strašně těžké. „Vidím to v různých ligách, že když už není o co hrát, tak ta motivace jde dolů. Ale my si už ve čtvrtek na tréninku řekli, že budeme hrát i za ty Ledvice. A celkově že chceme ještě něco dokázat. Šluknov byl hodně nepříjemný soupeř, má tam zkušené fotbalisty. Přišlo hodně lidí, byl to dobrý zápas."

Račuka mrzí, že na závěr sezony přišly dvě červené karty. „V Novém Sedle dostal červenou Zbyňa Záveský. Dostal devět zápasů, jeho sok, se kterým se pustil do křížku, jen jeden. Je pravda, že on to měl po dvou žlutých, ale i tak považujeme trest za neadekvátní, odvoláme se. Asi komise přihlížela k jeho historii… No, a teď proti Šluknovu viděl červenou kartu kapitán Martin Bikár, ale tam ten trest nebude velký. Štve nás to, celou sezonu se držíme…"