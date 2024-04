Fotbalisté Šluknova zařídili třetí letošní ztrátu jinak suverénních Dobroměřic. Ty ale zůstávají i po 20 kolech neporažené, i napotřetí totiž zvládly penaltový rozstřel. Šluknov nakonec udolaly 1:0, když loterii ustály v poměru 4:1.

Dobroměřice (v růžovém) porazily Šluknov 1:0 po penaltách. | Foto: SK Šluknov

„Před utkáním bychom určitě bod brali, ale po skvělém týmovém výkonu jsme byli blízko bodům třem. Chtěli jsme domácí překvapit útočnou hrou a to se nám podařilo. Rozestavení 3-4-3 domácím dělalo velké problémy a většinou míč jen odkopávali. Vypracovali jsme si v první půli tři velké šance, když Halamka v nájezdu trefil jen nohy brankáře. Holešovský hlavou trefil jen tyč a Čurgaliho nůžky bravurně kryl brankář domácích,“ litoval asistent trenéra Šluknova Ladislav Čurgali.

Dobroměřice měly v úvodních 45 minutách jen jednu velkou šanci, když jsme včas nezachytili na krátko rozehraný rohový kop a brankář Nejedlý vytlačil střelu na břevno. Druhý poločas domácí hru vyrovnali a s postupem času nám docházely ve vedru síly. Přesto jsme byli velmi nebezpeční v útoku, v závěru jsme trefili břevno,“ litoval.

„Na konci to mohlo dopadnout jakkoliv, ale nakonec utkání skončilo bez branek. Následné pokutové kopy jsme nezvládli a tak si odvážíme jen bod. Přestože nepadl gól, tak to bylo kvalitní utkání z obou stran a musím pochválit také mladé rozhodčí, kteří zápas velmi dobře zvládli. Doufejme, že si aktuální formu přeneseme i do dalších utkání,“ uzavřel hodnocení člen realizačního týmu celku, který tři kola neprohrál.

„Těžký zápas ,“ odfoukl si kouč Dobroměřic David Holeček. „Kdyby v něm skončila naše série výher, tak se nemohl nikdo divit, přijel skvělý soupeř,“ složil poklonu Šluknovu. „Musím obrovsky vyzdvihnout našeho brankáře Petra Boučka, protože jen díky němu jsme neinkasovali a nakonec rozhodli v penaltách. Teď říkám: Borci valíme dál, ale na nejbližším tréninku si zápas rozebereme,“ dodal se zdviženým varovným prstem a s dovětkem, že tentokrát si jeho svěřenci vyhrát možná ani nezasloužili. Přesto je nadvláda Dobroměřic jasná, Šluknov je šestý.