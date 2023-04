V prvním jarním kole nestačili na Dobroměřice. Od té doby šluknovští fotbalisté sebrali tři výhry za sebou při skóre 9:1. Naposledy doma udolali Mojžíř 3:0, v tabulce I.A třídy poskočili už na páté místo.

Fotbalisté Šluknova doma porazili Mojžíř 3:0. | Foto: Lucie Dušíková

Šluknovští začali dobře, po čtvrt hodině se poslal do vedení Hák. Hosté pak zvýšili aktivitu, utkání ale zlomila 45. minuta, kdy se domácí Jakub Čurgali prosadil po rychlé a výborné akci.

Po změně stran už Šluknov neměl se zápasem problém a dovedl ho do zdárného konce. „Chtěli jsme potvrdit vzrůstající formu a vyhrát. To se povedlo. Terén byl náročný, první branka nám hodně pomohla. Na zlepšený výkon Mojžíře jsme skvěle reagovali druhým gólem před odchodem do kabin. Druhou půli jsme už jenom kontrolovali. Byly tam i další šance, bohužel se podařilo proměnit pouze jednu,“ hodnotil utkání šluknovský fotbalista Ladislav Čurgali mladší.

V dalším kole čeká na tým z Děčínska daleký výjezd na půdu posledního Klášterce, který však na jaře vybojoval už šest bodů.