Tak se konečně dočkali. Fotbalisté Šluknova po dvou jarních porážkách berou první letošní body, když na půdě týmu Ervěnice Jirkov urvali těsnou výhru 3:2.

Sestřih utkání Ervěnice/Jirkov - Šluknov. | Video: SK Šluknov

Vítězství je o to sladší, protože Šluknov ještě v 90. minutě prohrával 1:2. Pak ale předvedl famózní závěr a velký obrat. Nejprve v poslední minutě vyrovnal krásnou trefou do šibenice Hlávka, Ve dvouminutovém nastavení se ještě kopal roh. Tentokrát střelec Hlávka asistoval a našel Čurgaliho, který dokonal šokující obrat.

„Úvod nám vůbec nevyšel. Po chybách jsme se dostali pod tlak a v prvních pěti minutách jsme čelili několika nebezpečným rohům. Naštěstí jsme úvod přežili a s postupem času jsme hru vyrovnali. Byl to tvrdý boj, hodně soubojů a dlouhých přerušení,“ řekl Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

„Věřme, že to našemu mužstvu pomůže dostat se do větší pohody a hráči prodají, co v nich je. Těšíme se na další zápas a zabojujeme o další body. Pozor, v pátek je státní svátek a využijeme to k odehrání utkání o den dříve, než tradiční sobota,“ dodal Čurgali.

Na fotbal se tak do Šluknova jde v pátek 29. března od 16.30, soupeřem bude Mojžíř.