Šluknov po třech vyhraných penaltových rozstřelech vyhrál za tři body, kdy na půdě Mojžíře vyhrál jasně 3:0. „Chceme být v tabulce nahoře. Jelikož nemáme typického kanonýra, tak hrajeme zodpovědně z obrany. Domácí hrozili ze standardních situacích, měli jsme štěstí, podržel nás brankář. První gól jsme dali paradoxně ze standardky. Pomohl nám druhý gól, to nás uklidnilo. Domácí to otevřeli a Didi přidal třetí branku. Teď hrajeme doma s Kláštercem a chceme potvrdit tři body,“ prohlásil Ladislav Čurgali, asistent šluknovského trenéra.

„Se vstupem do sezony jsme spokojeni. Očekávali jsme, že soutěž bude vyrovnaná. Nahoře je pět, šest týmů, které mají devět bodů. Dále jsou tam osmibodové celky. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ dodal.

Děčínský Junior pokračuje v dobrém vstupu do rozjeté soutěže. Doma porazil nebezpečné Dobroměřice 2:1 a ještě neprohrál v základní hrací době.

„Jsou to vydřené body. Musíme přiznat, že hosté si minimálně bod zasloužili. Nedali proti nám penaltu. Když šli do deseti a my dali druhou branku, vypadalo to dobře. Jenže pak soupeř snížil a a do konce zápasu tlačil. Ustáli jsme to, velmi cenné vítězství,“ uznal Miroslav Tyl, vedoucí děčínského Junioru.

Dobroměřice vyhrály ze čtyř úvodních kol jediné a náladu si nevylepšily ani v Děčíně. Už v první půli byl po dvou žlutých kartách vyloučen Ondřej Matyáš. „Nenavázali jsme na dobrý domácí výkon s Ervěnicemi (6:0), nedali jsme penaltu, dostali červenou kartu, a tak se nám první poločas nepovedl. Za druhý musím kluky pochválit, že to nezabalili a i v deseti se snažili s utkáním něco udělat. O přestávce jsme si řekli, že to nezabalíme a to se i stalo, ale stačili jsme jsme jen z další penalty na konci zápasu snížit,“ hodnotil těsně prohraný zápas dobroměřický trenér David Holeček.

Fotbalisté Rumburku ani při svém druhém venkovnímu utkání nebodovali. Tentokrát byli blízko, v Libouchci ale prohráli 2:3.

„Za nás to bylo remízové utkání. Rozhodl fakt, že my jsme chybu domácí nepotrestali, naopak oni tu naší potrestali. Měli jsme ale problémy se sestavou, na lavičce byli dorostenci, takže jsme tu hru ani nemohli nijak oživit,“ pokrčil rameny David Dvořák, předseda Rumburka.

Modrá, která postupně doplňuje kádr, doma přejela 7:0 Ervěnice a vyhrála potřetí v řadě.

„Byl to hodně slabý soupeř, který snad ani nevystřelil na bránu. Bohužel, my jsme nehráli moc do kombinace, hodně hráčů hraje na sebe a honí statistiky. To moc nechápu. Vstup do soutěže je dobrý, teď nás čeká těžký los. Další čtyři zápasy napoví, jak na tom asi budeme. Je nás už dohromady čtrnáct, s tím už se dá něco dělat,“ prozradil Ladislav Michalec, vedoucí Modré, která představila další fotbalisty z ciziny.