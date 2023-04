Poločas prohrál Rumburk 0:2, po změně stran ale dostal během jedenácti minut další čtyři góly. A bylo hotovo. „Není úplně co hodnotit. V týdnu odešel Chlada do Německa, už jsme bez klasického útočníka. Nemáme možnosti, jak to rozumně poskládat. Teď jsem to zkusil v útoku já, příští týden to zkusí třeba trenér,“ hořce se usmál Tomáš Hadar.

„Ledvice jsou navíc velice kvalitní tým, se kterým se teď vůbec nemůžeme měřit. Vlastně jsme tam jeli s tím, abychom dostali co nejméně branek. To se vlastně ani nepodařilo,“ zakroutil hlavou.

Rumburk se často upínal k domácím zápasům, ve kterých měl silnější sestavu a dokázal zaskočit favority. To už ale nemusí vůbec platit. „Myslím si, že pro nás budou těžké i domácí zápasy. Aktuálně prostě nemáme kádr na I.A třídu,“ zdůraznil.

Po dvaceti kolech jsou Rumburští na čtrnáctém místě v tabulce. Za nimi už jsou pouze Ervěnice a Klášterec. A oba na jaře bodují. „My vlastně nemáme vůbec žádný kádr. Je nás pár, co se to snažíme nějakým způsobem dohrát. Už ani nemáme šanci někoho přivést. Bude to těžký boj o záchranu s nejasným koncem,“ dodal Tomáš Hadar.