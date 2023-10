Junior sice měl míč více na kopačkách, platonická převaha byla k ničemu. „Naše hra byla nepřesná, chyběl nápad a pohyb. Snížení nás nepovzbudilo, záložní řada hrála bez důrazu, útok se utápěl v nepřesné kombinaci a mizerném zakončení. Nenašel se jediný hráč, který by zasloužil pochvalu. Chyběla chuť bojovat a snaha porvat se o výhru. Některým hráčům chyběla i pokora,“ zdůraznil vedoucí týmu, který je na pátém místě.

Rumburk naopak oslavil třetí výhru v sezoně a opět zlepšil svou situaci v dolní polovině tabulky. Výhru 3:1 jistil až v šesté nastavené minutě. „Jsou to pro nás důležité body. Bylo to těžké utkání. Soupeř byl více na míči a byl rychlejší. Jenže my jsme dobře bránili a kromě branky z rohu jsme Děčín do ničeho nepustili. Bylo to zasloužené vítězství. Mrzí mě jen fakt, že jsme nedali další šance, mohli jsme utkání rozhodnout dřív,“ řekl Aleš Vavroušek, defacto hrající trenér Rumburku.

Výhra je pro tým z výběžku o to cennější, protože přišla nad mladším a běhavějším soupeřem. „Asi rozhodla naše zkušenost. Ale myslím si, že i fyzička nám jde trochu nahoru. Snažíme se makat a podporovat se navzájem. Na hřišti si nenadáváme, výkony se zvedají,“ dodal.