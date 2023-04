Fotbalová I.A třída nabídla z pohledu týmů z Děčínska pouze dva zápasy. Na venkovní utkání vyjel Junior Děčín a Šluknov. Rumburk měl volný los.

Junior Děčín (červená) vybojoval v Mojžíři dva body. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Junior vybojoval dva body v Mojžíři, Šluknov dostal ve Spořicích bůra. Šluknovští jsou v tabulce čtvrtí, Junior šestý. Oběma celkům se ale vzdaluje první místo, kam nasadil k trháku Proboštov.

Děčínští fotbalisté hráli na horké půdě v Mojžíři. Zápas branku nenabídl, pokutové kopy pak lépe zvládl Junior. „Snažili jsme se držet míč na svých kopačkách a nepouštět domácí do nebezpečné blízkosti své branky. Hráči Mojžíře se také soustředili na zabezpečenou obranu a tak diváci si v prvním poločase příliš pohledného fotbalu neužili. Po přestávce se přeci jenom hra více otevřela. Domácí začali využívat svých tradičních zbraní. Dlouhé nákopy a vhazování autů do našeho pokutového území. Brankář Plaček byl však pozorný a držel hostům čisté konto. Nepříliš pohledný zápas bez větších šancí dospěl do penaltového rozstřelu. V něm jsme byli úspěšnější a odvezli si domů dva cenné body,“ řekl k utkání Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Šluknov se ve Spořicích více soustředil na sudího, než na samotný zápas. Domácí toho využili a i díky čtyřem trefám Uhlíře vyhráli 5:1. „Do Spořic jsme vyrazili bez nemocného brankáře Jandy a zraněného Dobeše. Přesto jsme chtěli potvrdit jarní formu a zabojovat o body. Bohužel již v úvodu rozhodčí neodpískal jasný faul brankáře domácích a zbytečně nás to rozhodilo. To se ještě zhoršilo v desáté minutě, kdy jsme po laciné chybě dostali branku. Nesoustředěnost, dohady mezi sebou a s rozhodčím jsou věci, které nepomáhají k dobrému výkonu a tím výsledku, to je jasné. Hráči musí být psychicky odolní a nemohou čekat na venkovních hřištích pohodičku. Domácí vyhráli zaslouženě a doufejme, že již v sobotu doma napravíme naší reputaci,“ uvedl Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.