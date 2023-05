Šluknov se toužil na domácí dotáhnout, v případě výhry by se mu to podařilo. Jenže na rozdíl od Viktorie své šance neproměnil, na což doplatil. „Hosté byli na začátku lepší, pak se to srovnalo. Potvrdilo se, že utkání s nimi bude těžké. My dávali góly, to rozhodlo," popsal střetnutí ledvický Milan Ryška.

Ledvice mají parádní jaro, prohrály jen ve Spořicích a s Proboštovem. Jenže právě zápas s lídrem tabulky jim s největší pravděpodobností vzal možnost I. A třídu vyhrát. „Bohužel jsme si to s Proboštovem zkazili sami. Mohli jsme po půlhodině vést 2:0, jenže vše bylo jinak, v nastavení jsme si dali vlastní gól a prohráli jsme. To stejné minule se Spořicemi. Ale stále je ve hře hodně bodů. Záleží, jak teď zvládneme zápas v Dobroměřicích. Proboštov má doma Roudnici, která má mladý a kvalitní tým. A navíc máme o zápas méně, takže vše je možné," míní Ryška.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Na každý pád má Viktorka velmi dobře nakročeno do krajského přeboru, o soutěž výše totiž podle předsezonního postupového klíče půjdou dva týmy. „Ano, je to tak, postoupí dva," potvrdil sekretář Krajského svazu Ústeckého kraje Karel Rouček.

„Jdeme zápas od zápasu, stát se může cokoli. Ale Ledvice ještě nikdy nejvyšší krajskou soutěž nehrály, tak by bylo krásné, kdyby se to stalo skutečností," řekl Milan Ryška. Jeho Ledvice mají nyní šestibodový náskok na třetí Šluknov.

Zdroj: SK Šluknov

Tým z výběžku je silný hlavně doma, na jaře venku prohrál už třikrát. „Dorazili jsme do Ledvic v silně kombinované sestavě. Začátek zápasu se zdál v naší režii, protože jsme domácí k ničemu nepustili a vše se odehrávalo na jejich polovině. Vytvořili jsme si i nějaké náznaky šancí, ale paradoxně z první větší příležitosti udeřily Ledvice,“ kroutil hlavou Petr Janda, šluknovský brankář.

Hosté v poločase nabrali tříbrankovou ztrátu, kterou po změně stranu nevymazali. „V šatně jsme si něco řekli, snaha byla, ale marná. Dobeš sice snížil, ale stejně jsme zaslouženě prohráli. Celou sezónu nás bohužel provází neproměňování šancí, špatná nebo spíš vůbec žádná střelba. Tím pádem přicházíme o body do tabulky. Doufáme, že v příští týden v domácím prostředí vše napravíme,“ dodal Janda.