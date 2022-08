Obě branky padly na začátku utkání. Hosty dostal v 7. minutě do vedení Ondřej Švábenský, po dvaceti minutách se ale prosadil jílovský Viktor Bílek.

Domácí pak hráli celý druhý poločas o deseti, jelikož byl ve 48. minutě vyloučen Feledi. Ani hosté nedohráli v plném počtu, dvanáct minut před koncem se vydal předčasně do sprch Adam Švábenský.

„Vzhledem k průběhu zápasu jsme za ten bod rádi. Dlouho jsme hráli v deseti. Kluky musím pochválit, semkli se a bojovali. V deseti jsme byli relativně lepším týmem,“ zdůraznil Ondřej Barilla, kouč Jílového.

„Jinak to byl podle mě vyrovnaný zápas. Hosté byli více na míči, hlavně po našem vyloučení. Ale my měli velké šance. Farkaš byl na malém vápně, v závěru šel Šalda sám na branku, ale nedal. Srbice se do větších příležitosti nedostávali,“ pokračoval Barilla.

„Kluci opravdu zaslouží pochvalu, Srbice chtějí hrát nahoře a bod je pro nás dobrý. Doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů. I v deseti a bez klíčových hráčů jsme ukázali, že ten fotbal hrát umíme,“ dodal jílovský trenér.

Ve druhém kole hraje Jílové v Ústí nad Labem proti celku Ústí B/Domoušice.

FK Jílové - Sokol Srbice 1:1 (1:1) - na PK 2:4.

Branky: Bílek - O. Švábenský. R: Hanzal. ŽK: 3:4. ČK: Feledi - A. Švábenský, 100 diváků.

Jílové: Smutný - Sobíšek, Reichelt, Líbal, Šalda - Farkaš, Feledi, Žáček, Příhonský (24. Horký, 87. Horyna) - Just, Bílek (80. Kiňo)