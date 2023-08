Tým z Děčínska totiž nastoupil v hodně kombinované sestavě, v útoku se objevil právě i kouč Barilla. „Začínám pochybovat o letních přátelácích. Jílové se asi bude sehrávat rovnou v mistrácích,“ hořce se usmál. Vzápětí ale zvážněl. „Počty v letních přípravných zápasech prostě nebyly dobré. Kdyby proti nám stál v generálce kvalitnější soupeř, dopadlo by to asi jinak. Horní Jiřetín je typologicky podobný, jako Oldřichov, se kterým hrajeme v prvním kole. Generálka splnila maximálně tréninkový účel,“ pokračoval jílovský kouč, který postrádal zhruba pět hráčů základní sestavy.

S letní přípravou nebyl Barilla naplno spokojený. „Řekl bych tak padesát na padesát. Tenhle týden to bylo lepší. Ale měli jsme tady zranění, zaměstnání, dovolené. Na tréninky chodilo vesměs deset lidí. Trénovali jsme třikrát týdně, ale jen jednou za týden to bylo v dobrém počtu. Nějak extra kladně to hodnotit nemůžu, nedělám si ale iluze, že ostatní tým jsou na tom nějaké lépe,“ pokrčil rameny.

Soustředění v Rakousku padlo. Kdo se Jílovému dlouhodobě zranil?

Cíle a ambice celku z Děčínska jsou poměrně jednoduché. „Rád bych se pohyboval v první polovině tabulky. Minule jsem řekl, že chci být do pátého místa. Tak optimistický teď nebudu. Dlouhodobě se nám zradil Feledi, problémy s kotníkem má Šalda. Alespoň u něj věřím, že se dá rychle do kupy. Hlavně nechceme prožít poslední podzim. Tam jsme nasbírali málo bodů a pak jsme se dlouho strachovali o záchranu. Rozhodně nemáme ambice na postup,“ zavtipkoval.

Ondřej Barilla očekává, že letošní sezona krajského přeboru bude vyrovnaná. Kde vidí favority? „Podle mě bude hodně silné béčko Ústí, které se paradoxně zachránilo díky Perštejnu. Ale pojedeme na hezký stadion a nemáme to tak daleko. Nahoře asi bude hrát Brná, uvidíme, co budou hrát Modlany, které získaly Ljevakoviče. Celkově si myslím, že to bude hodně vyrovnané,“ dodal trenér FK Jílové.