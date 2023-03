V dalším kole I.A třídy se Šluknov a Rumburk představily na domácí půdě. Vlastně jen Šluknov, jelikož Rumburk musel sehrát utkání v Bílině ve Varnsdorfu na tamní umělé trávě.

Fotbalisté Šluknova doma nezaváhali, Ervěnice porazili 3:0. | Foto: Lucie Dušíková

Šluknovští, kteří by se rádi přiblížili čelu tabulky, nastoupili před skvělou návštěvou proti Ervěnicím. Tým z Děčínska setřásl postupně nervozitu a vyhrál 3:0. „Dorazilo mnoho diváků. Na našem týmu byla znát nervozita, ale dokázali jsme dát v důležitých momentech branky. První hned v úvodu, druhý těsně před poločasem a třetí na začátku druhé půle. Terén v tuto roční dobu ještě není ideální, míč dost poskakuje a to mělo vliv v některých kombinacích či šancích. Správci ale za přípravu hřiště určitě zaslouží pochvalu. Vždy je naší prioritou dělat radost divákům a věřím, že odcházeli spokojeni. Mužstvo bojovalo, tři góly i tři body zůstaly doma, navíc čisté konto vzadu také vždy potěší,“ pochvaloval si Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

Rumburk po výbuchu na půdě posledního Klášterce nastoupil proti kvalitní Bílině v mnohem lepší sestavě. Výkon se zlepšil, přesto rumburští fotbalisté prohráli 0:2. „K zápasu jsme nastoupili, podle mě, skoro v nejsilnější sestavě, co dáme dohromady. A bylo to znát. Chtěl bych hlavně pochválit naše dva dorostence, kteří utkání zvládli výborně. Bílina byla lepší v držení balonu a přechodu do útoku. Přesto si myslím, že s našim výkonem můžeme byt spokojeni. Góly jsme dostali z rychlých protiútoků, to se dalo určitě vyřešit lépe. Ale problém byl hlavně v tom, že jsme nedokázali proměnit naše stoprocentní šance v druhem poločase. Je to škoda určitě, jsme mohli nějaký bod uhrát,“ hodnotil utkání rumburský brankář Tomáš Hadar.