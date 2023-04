„Samozřejmě jsem spokojený s výsledkem a předvedenou hrou. Hrálo se na těžkém terénu, po dvaceti minutách to bylo dost blátivé. Poradili jsme si s tím lépe, než soupeř. Po celý zápas jsme byli lepším týmem a zaslouženě vyhráli," pravil Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Úvodní gól utkání dal Vlastimil Šedina, když po přihrávce za obranu přesnou střelou rozesmutnil hostujícího brankáře Smutného. Jílové ale brzy hlavičkujícím Justem srovnalo a poté Příhonský překlopil skóre na jeho stranu.

Barilla: Jsme asi jediným týmem v přeboru, který není složený z armády žoldáků

Po obrátce hosté svůj náskok navýšili a přestože Baník vstřelil kontaktní branku, v závěru dvěma zásahy potvrdili tříbodové vítězství. „Zápas nám nevyšel ve všech ohledech," klopil hlavu k zemi Šedina.

Proč Jílové na Modlany vyzrálo? „Na těžkém terénu se soupeř lépe pohyboval, měl odražené míče. Nám chyběl větší pohyb, nasazení. Jílové hrálo svou hru ze zajištěné obrany, mělo dobré přechody do útoku. Prostě se nám to nepovedlo, ale tak to občas ve fotbale je," mínil modlanský fotbalista.

Baníkovci ze čtyř duelů vyhráli dva. Jaký to podle Šediny je vstup do jara? „My máme celkem dost bodů z podzimu. Kromě tohoto utkání se nám všechny tři herně dařila. Našim cílem je předeším zapracovat šikovné dorostence."

Jílovský trenér se těšil z dvou zajímavých jmen v základní sestavě. Po zranění se vrátil klíčový hráč Patrik Gaher, na hřišti se také objevil Emil Mikula, obávaný střelec ze Šluknova. Hodně nám pomohl návrat Patrika Gahera, který ovšem stále nemůže hrát na sto procent. Vidět byl taky Emil Mikula, posila ze Šluknova. Na druhou stranu máme zraněného Bílka. Typologicky se k nám hodí. Je vidět, že pokud k tomu zodpovědně přistoupíme a jsme skoro kompletní, můžeme hrát proti každému. Teď je potřeba všechno potvrdit v dalším utkání proti Lovosicím," dodal Barilla.

SK Baník Modlany - FK Jílové 2:5 (1:2)

Branky: 9. Šedina, 65. Dolejší - 14. a 86. Just, 23. a 80. Příhonský, 56. Feledi. Rozhodčí: Zítko - Šmíd, Žídek. ŽK: 0:2. Diváci: 80.

Jílové: Smutný - Reichelt, Šalda, Sobíšek, Doubek - Feledi, Gaher, Příhonský, Žáček, Mikula (88. Kiňo) - Just (86. Horyna).