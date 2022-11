„Velmi těžký zápas ve vysokém tempu. My jsme to zvládli hlavně po taktické stránce. V zakončení nám to tam padalo a v podstatě z každé gólové šance jsme skórovali. Podali jsme bojovný výkon od gólmana až po levé křídlo a zaslouženě vyhráli. Teď je důležité toto cenné vítězství potvrdit doma proti Křešicím, které mají také hodně kvalitní tým,“ řekl Josef Florián, stoper Malšovic.

Důležité utkání zvládly Dobkovice, které po změně stran zlomily odpor Svádova a vyhrály 5:2.

„Důležité tři body. Po dlouho době jsme měli přeci jen silnější sestavu, byl dokonce někdo i na střídání. První poločas byl vyrovnaný, v tom druhém jsme byli efektivnější a to asi rozhodlo,“ hodnotil utkání Zdeněk Štol, trenér Dobkovic.

Ve velké krizi se potácí Česká Kamenice, která doma nestačila na poslední Střekov a podlehla mu 0:1. Ještě více se tak zamotává do bojů o záchranu.

„Těžko se mi o tom mluví, je to prostě bída. Přístup některých hráčů mě vyloženě zklamal. Soupeř jenom bojoval, to mu na nás bohatě stačilo. Střekov dvakrát vystřelil na bránu a dal jeden gól. Navíc to byla hloupá branka po našem autu. My jsme měli šance, ale nic z toho nebylo. Navíc se tam jeden z našich hráčů nechal zbytečně vyloučit. Je to děs a zmar,“ kroutil hlavou Josef Rákosník, velmi zklamaný trenér České Kamenice.

Brná a Kadaň se dál v dostizích přetahují o trůn krajského lídra, Jílové nehrálo

Heřmanov promarnil na hřišti Křešic několik tutových šancí, domů se tak vracel s porážkou 2:4.

„Je to pro nás asi krutá porážka, jelikož Kamil Dančo spálil minimálně čtyři tutové šance. Už v prvním poločase běžel dvakrát sám na branku, po změně stran to bylo snad třikrát. Ale nic z toho. Herně to z naší strany nebylo zlé, ale když nedáme takové tutovky, nemůžeme myslet na body. Je to velká škoda,“ posteskl si Radek Rojko, hrající kouč Heřmanova, který ale bojuje se zraněním kotníku.

„Byl to zápas dvou poločasů. První byl z naší strany výborný, hráli jsme skvěle kombinačně, naopak po přestávce to od nás bylo špatné. Heřmanov nás přehrával, dostali jsme dva zbytečné góly, naštěstí se nám povedlo výhru udržet. Na závěr podzimu nás čeká nejspíš nejtěžší utkání celého podzimu proti vedoucím Malšovicím,“ přidal pohled z křešického tábora trenér Jakub Rusý.

Ústecké derby mezi Chlumcem a Hostovicemi dopadlo lépe pro první jmenovaný celek, který zvítězil 4:2. Po utkání rezignoval trenér hostů Oleksandr Vepryk, jehož by měl podle informací Deníku nahradit Jaroslav Dvořák. „Začátek zápasu byl určitě náš. V prvních 25 minutách jsme měli tři tutovky, ze kterých jsme dokázali dát bohužel jen jeden gól. Poté začal hrát Chlumec; dokázal do poločasu otočit na 2:1. Na začátku druhé půle jsme měli zase dvě větší šance, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Druhá polovina už byla vyrovnaná, Chlumec byl asi o něco lepší. V závěru jsme to vzadu otevřeli, Chlumec dvakrát trestal. V poslední minutě se nám podařilo jen snížit na konečných 2:4. Utkání bylo vyrovnané a bojovné z obou stran. Nás teď v sobotu čeká od 18 hodin zápas na Armě, kde budeme hrát s prvními Dušníky,“ řekl po zápase autor dvou hostovických tref Michal Novák.

Jasné vítězství 5:1 si z Českých Kopistů přivezla rezerva Roudnice. Čtyři branky vstřelil Jan Grepl. „Jsem rád, že jsme zápas zvládli. Myslím, že jsme byli po celé utkání aktivnější a zaslouženě zvítězili. Chtěl bych především vyzdvihnout Honzu Grepla, který byl rozdílovým hráčem a zužitkoval práci celého týmu,“ vyjádřil se roudnický kouč Bedřich Matoušek.

Druhou výhru za sebou slaví Střekov, který uspěl v České Kamenici. Tři body mu vystřelil jedinou trefou v zápase ve 32. minutě Tomáš Jančík.