Velmi bojovné utkání se zlomilo ve druhém poločase. V 65. minutě se po straně krásně uvolnil střekovský Kubík, jeho přihrávku chytře pustil Vošahlík na volného Lukáše Zoubeleho. Jeho střelu pak mimo dosah brankáře Hvozdoviče tečoval Tomáš Dyrynk. V 89. minutě pak výhru Střekova zpečetil agilní Kubík.

„Nešťastný první gól, Petr by to jinak chytil do koše. My jsme se snažili vyrovnat, ale směrem dopředu jsme byli nemohoucní. Ta zkušenost prostě byla vidět. Příští týden máme Hostovice a to taky nebude žádná legrace,“ má jasno Florián.

Nováček ze Střekova, kterému chyběla řada hráčů, ukázal, že se s ním musí počítat. „Měli jsme zdravý respekt, ale chtěli jsme tady vyhrát. Kluci splnili všechno, co jsme si řekli. Zaslouží velkou pochvalu. Nechali na hřišti všechno a Malšovice prostě přehráli. Domácí ještě musím pochválit za skvěle připravený trávník, to bylo super. Pokud budeme pokračovat v takových výkonech, tak nemám strach, že budeme bojovat o záchranu,“ dodal Barát.