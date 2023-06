Už jen dvě kola zbývají do konce letošní sezony krajské I.B třídy. V áčkové skupině jsou v boji o záchranu stále namočené dva celky z Děčínska. Jak celá situace vypadá?

Malšovice (tmavé dresy) vyhrály v Křešicích 6:1. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Začneme ale u Malšovic. Nováček potvrdil v Křešicích roli favorita, vyhrál jasně 6:1 a při nečekané porážce Chuderova se posunul zpátky na druhé místo. „Domácí nebyli v optimální sestavě, měli jsme zápas pod kontrolou. Bylo to jasná záležitost. Myslím si, že jsme se zase tolik nenadřeli. Do konce zbývají dva zápasy, teď nás čeká specifické hřiště v Hostovicích. Nikdy jsem tam nebyl, jsem na to zvědavý. Rozhodně chceme udržet druhé místo. To by byl pro nás hrozně dobrý výsledek,“ pravil Josef Florián, zkušený kouč Malšovic.

Konec fotbalu v Dobkovicích po 78 letech? Jsme tomu strašně blízko, přiznal kouč

Debakl 1:6 si na své konto připsal na jaře dobře hrající Heřmanov, který dorazil do Českých Kopist ve značně okleštěné sestavě. „Bohužel nám chybělo několik hráčů. Nebyli oba Kolárici, chyběl Zahradník a Beneš. Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli. V těch posledních dvou zápasech by to snad mělo být lepší. Ale zase nebudu já, jelikož jsem akorát ve frontě na letišti a mířím k moři,“ usmál se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova, který je aktuálně pátý.

Na konci chytá dech Česká Kamenice, která doma porazila Roudnici nad Labem B 5:2 a bodově se srovnala s Dobkovicemi a Střekovem. „Začali jsme hrozně a brzo prohrávali 0:2. Bylo to takové typické. Měli jsme gólovku, ale místo ho jsme sami inkasovali. Naštěstí jsme ještě do poločasu vyrovnali a pak to silou vůle otočili. Asi jsme chtěli více, než Roudnice, které už vlastně o nic nejde,“ hodnotil utkání Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Situace na konci tabulky je hodně zamotaná. Liběšice už nemůžou z posledního místa, před nimi jsou ale tři týmy, které mají shodně 28 bodů. V dalším kole se bude hrát důležité utkání Střekov – Dobkovice, Česká Kamenice míří do Heřmanova. „Není ještě nic rozhodnuté, uvidíme, jak to dopadne. Nastupujeme teď v silnější sestavě a je to znát,“ dodal Rákosník.

Rumburk padl i s Ervěnicemi. Hlavně neskončit poslední, hlásí předseda

Hodně špatná je situace Dobkovic, kde údajně hrozí i konec fotbalu jako takového. Naposledy svěřenci Zdeňka Štola doma podlehli Velkému Březnu 0:3. „Já se musím při hodnocení smát. První branku jsme si dali vlastní, druhou jsme hostům darovali po velké chybě. Navíc se na konci poločasu necháme zbytečně vyloučit. Když to shrnu, tak hosté čtyřikrát vystřelili na branku a dali tři branky. My jsme měli své šance, ale v koncovce to vůbec nešlo,“ mávl rukou kouč Dobkovic.