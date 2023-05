Tahákem 19. kola okresního přeboru byl souboj druhé Krásné Lípy s prvním Vilémovem B. Do Lípy dorazila hromada fanoušků (200 podle zápisu) a viděla výhru hostů 3:1.

Jiřetín pod Jedlovou (červená) doma porazil Verneřice 4:3 po penaltovém rozstřelu. | Foto: Václav Černý

Vilémovská rezerva si tak upevnila první místo, Krásná Lípa spadla na bronzový stupínek. „Ráz utkání určilo prvních dvacet minut, kdy se nám podařilo vstřelit tři góly a bylo prakticky po zápase. Ve druhém poločase jsme domácím pomohli chybou v rozehře ke kontaktnímu gólu, který jim vlil krev do žil a začali nás tlačit. Měli tam pár nebezpečných závarů. My jsme naopak mohli z brejků a penalty přidat další góly, nicméně skóre již zůstalo stejné. Celkově to byl pěkný zápas před výbornou kulisou. Nyní nás čeká doma Jiřetín pod Jedlovou a pak anglický týden, který musíme zvládnout, neboť se na nás dotahuje na jaře stoprocentní Jiříkov,“ má jasno vilémovský fotbalista Tomáš Jägr.

Jílové velebí návrat Příhonského. Jeho hattrick pomohl udolat Žatec

„Zápas byl pro nás důležitý, chtěli jsme stáhnout vilémovský náskok. Snažili jsme se pro to udělat maximum, ale nevyšlo nám prvních dvacet minut, kde jsme dostali 3 góly a defacto to vypadalo, že utkání bylo rozhodnuto. Tohle Vilémov umí, rozhodovat zápasy v prvním poločase a vyšlo mu to i v zápase proti nám. My jsme jim to určitě nedali zadarmo a kluci zápas opravdu odmakali. Přestože, že jsme v druhém poločase byli jednoznačně lepší, tak se nám nedařilo dávat branky. Určitě i zásluhou dobře chytajícího brankáře Josefa Drahoňovského v brance Vilémova. Zápas to byl plný emocí na obou stranách, ale více štěstí měl Vilémov. Děkujeme za podporu divákům, kterých bylo odhadem kolem tří stovek a udělali skvělou atmosféru tomuto utkání,“ hodnotil utkání Josef Herák, kouč Krásné Lípy.

Na druhé místo se prodral na jaře stoprocentní Jiříkov. Ten vyhrál 4:1 v Dolní Poustevně, shodnou výhru pak zapsal v rámci dohrávky na půdě Horního Podluží.

Zlaté tři body zapsal Benešov nad Ploučnicí, který doma porazil Šluknov B 2:1. Benešovští tak bodově utekli posledním dvěma celkům. „Všechny branky padly v prvním poločase, ale bylo to dramatické až do samotného konce. Malinko se naše hra zlepšuje, od jara to máme nové trenéry, trochu si to sedá,“ prozradil Miloslav Kougl, předseda MSK Benešov nad Ploučnicí.

Chcete vidět branky? Tak to musíte chodit na zápasy Verneřic. Posuďte sami: 4:3, 3:2, 3:7, 3:4, 1:10 a 3:3. To jsou dosavadní jarní výsledky Verneřic. Naposledy urvaly bod za remízu 3:3 na půdě Jiřetína pod Jedlovou. Penalty zvládli lépe domácí.

„V kontextu s průběhem zápasu bod bereme. Prohrávali jsme 0:2 a 2:3. Nakonec jsme mohli vyhrát i prohrát. Penalty nám nevyšli,“ hodnotil utkání verneřický kapitán Zdeněk Brázdil. „Proč v našich zápasech padá hodně branek? Protože my dostaneme gól z každého prdu. Děláme prostě hloupé chyby. Místo, abychom vedli třeba 1:0 nebo 2:0, tak prohráváme a pak to musíme dohánět,“ dodal Brázdil.

Na první jarní body zoufale čekají Březiny, které v rámci derby zápasu doma podlehly děčínskému Unionu 1:4. Děčínští zápas zlomili třemi góly ve druhém poločase. „Je to pro nás zklamání. Nebýt toho vyloučení, vypadalo by to jinak. Dobré je, že se nám hra zlepšuje. Ale body nejsou,“ kroutil hlavou Josef Benda, vedoucí SK Březiny.

Poslední jsou Boletice, které statečně bojovaly ve Velkém Šenově. Vedly tam ještě v 48. minutě 1:0, pak ale dostaly tři branky a prohrály. „Byli jsme tam v hodně kombinované sestavě, posbírali jsme hráče jak se dalo. Po pěkné akci jsme se dostali do vedení. Škoda, že jsme ve druhém poločase nevydrželi déle bez inkasovaného gólu. Musím pochválit domácího trenéra, který to pak dobře přeházel, dal do středu běhavé hráče a to na nás platilo. Pak už jsme neměli síly na obrat. Po zápase nás ale Šenov chválil,“ konstatoval Miloslav Šindelář, hrající předseda Boletic nad Labem.