Csaplárova past sklapla! Do záchrany může promluvit Brná i Štětí

„Výsledek hovoří asi za vše. Katastrofální výkon, asi tak by to bylo výstižné. Hodně jsme to soupeři usnadnili naším přístupem k zápasu. Bohužel se potýkáme s marodkou a prostě nemáme tak široký kádr, abychom ty absence nahradili. Musí nám pomoc kluci z dorostu, po nich nemůžeme chtít, aby rozhodovali zápasy nebo táhli mužstvo. Do konce jsou poslední tři zápasy a nám jde prakticky o všechno. Musíme na tom hřišti nechat úplně vše a napravit poslední dva zápasy, které jsme zpackali,“ jasně řekl Aleš Vavroušek, kapitán FK Rumburk.

Základní škola Na Stráni Děčín letos slaví 100 let.Zdroj: archivDalší dva celky z Děčínska, které bojují v I.A třídě, vyhrály. Junior Děčín doma splnil roli papírového favorita, když porazil Libouchec 2:0. V tabulce zůstává třetí. „Chtěli jsme tři body a máme je. Musím Libouchec pochválit, kousal nás až do konce. Zranil se nám po půl hodině Honza Čespiva. Naše kluky musím pochválit. Fotbalově to drhlo, ale uhráli jsme to bojovností a vůli. I takové zápasy je potřeba zvládnout,“ stručně řekl Petr Voříšek, trenér FK Junior Děčín.

Tři body doma sebral také Šluknov, který si tak upevnil pátou příčku. Roudnici přetlačil 3:2. „V utkání jsme chtěli hrát aktivně a potěšit naše diváky góly a ziskem tří bodů. To se vyplatilo hned po pár minutách, když při napadání vystihl Dobeš nahrávku brankáři a usměrnil míč do sítě. Vedení vydrželo téměř do poločasu, ale z rohu jsme nečekaně inkasovali. Druhou půli jsme se opět dostali do vedení, když správně zavíral zadní tyč Holešovský a usměrnil míč do branky. Hosté opět vyrovnali po rohu, ovšem větší bojovnost a vůle po vítězství byla na naší straně. Rozhodující branku vstřelil Dobeš po přesné střele z vápna. Děkujeme divákům za podporu a věříme, že sezónu dohrajeme co nejlépe. Bohužel zranění neustále přibývá a během utkání odstoupil Bartoš se svalovým zraněním,“ kroutil hlavou Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

Po třech letech se loučí rekordman Svoboda. Nikdy na Děčín nezapomene

„Nebyli jsme horší. A mrzí mě i ta červená na konci. Když ji dostal Dobiáš, tak už měli do půlky dohrát domácí Holešovský i Didi. Když sudí nastavil tak volný metr, nemůže vylučovat za maximálně žlutý faul. Teď musíme získat doma tři body, pak něco zkusit v Děčíně a udolat Jirkov. Situace na konci se komplikuje i tím, že v divizi nesbírá body Štětí. Chceme udržet minimálně čtvrté místo od konce. Snad se nám vrátí marodi Šeba, Bláža a Doležal a potřebnou výhru s Bílinou urveme,“ jasně řekl Daniel Mück, trenér SK Roudnice nad Labem.