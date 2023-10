Jílovští fotbalisté tak zůstávají se čtyřmi body na předposledním místě krajského přeboru. „Herně to byl z obou stran podprůměrný zápas. Rozhodla poslední minuta a sporná penalta. Rozhodčí to viděl tak, jak to viděl,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Jeho svěřenci toho v zápase moc nepředvedli. „V prvním poločase jsme byli horším týmem, po změně stran jsme hru vyrovnali. Byly tam z naší strany dobré situace, ale když nedáme gól, těžko můžeme vyhrát. V našem rozpoložení by i ta remíza byla dobrá, třeba bychom urvali penalty. Ale bohužel,“ hlesl.

Barilla má na čele další vrásky, jelikož se mu kádr kvůli několika zraněním vlastně rozpadá. „Zranil se nám Patrik Gaher, Doubek s Mikulou na hřišti vlastně pajdali. Vlastně hrajeme s naším béčkem, jelikož zhruba devět hráčů ze základní sestavy je zdravotně mimo hru,“ smutně pokračoval.

Gaher, Feledi, Sobíšek, Bílek, Horyna, Šalda nebo Just. To je výčet fotbalistů, se kterými teď trenér Jílového nemůže počítat. „Je to asi tím, že si hráči nedoléčí zranění na sto procent. Kdyby nás bylo osmnáct nebo dvacet, je to jiné. Ale je nás prostě málo. Kluci to uspěchají, jdou do toho dříve a zase se jim to vrátí,“ pokračoval Barilla.

Poslední Krupka bez bodu, Jílové čtyři body, Žatec pět. Tři otloukánci v přeboru mají od dalších týmů už větší bodový odstup. „Můžeme se lehce uspokojit tím, že pokud se nám všichni uzdraví a v zimě přijdou hráči, které mám připravené, jsme schopni na jaře udělat 20 až 25 bodů. Ale to se taky nemusí stát. Budeme hrát pod tlakem, nemusí se dařit. Do konce podzimu bychom potřebovali tak šest bodů. Věříme, že se Louny v divizi zachrání. Nevíme, jak na tom bude Krupka. Tam může napumpovat finance město a můžou se zvednout. Aktuálně je naše situace zlá. Vlastně nevím, s kým máme hrát. Teď nastoupil Kuba Kolář, který nehraje a netrénuje. V útoku nám tak vlastně zbyl Radim Příhonský, který je trochu odskočený. Ale soupeři to ví, zdvojují ho. Jak po něm jdou, může přijít taky zranění,“ dodal na závěr Ondřej Barilla.

Po zákroku loktem do hlavy skončil v nemocnici. Rozhodčí nedal ani žlutou

Modlany už si naopak zase v kabině pobrukují vítěznou písničku. Po čtyřech porážkách se vrátily na vítěznou vlnu; nejprve přišla domácí výhra 3:0 nad Ledvicemi a poté vítězství 1:0 v Jílovém. „Od sedmdesáté minuty jsem se trošku bál, že bude remíza, ale v poslední minutě jsme kopali penaltu a Dominik Valenta ji proměnil. Měli jsme převahu, výhra je zasloužená," dává trenér Baníku Michal Doležal ukazováček a prostředníček do vítězného véčka.

Povedený pokutový kop Dominika Valenty zajistil hostům tři body. „Domča chodí až v průběhu zápas, navíc moc netrénuje. Má nějaké problémy s břichem. Ale skoro v každém zápase dá gól. Jsme rádi, že jsme ho v létě přivedli, v útoku jsme měli problémy. Navíc je fajn do party," medí si Doležal.

V Jílovém se ve velmi dobrém světle představil celý modlanský tým, dobře hráli například zkušení Sigmund, Stožický, Ljevaković nebo Verbíř. „Byl to týmový výkon. Kluci neztráceli balony, byli po celý průběh zápasu lepším mužstvem. Navíc to zvládli vzadu, což je náš problém, protože dostáváme hodně branek z brejků."