Hlavním děčínským hrdinou byl útočník Marek Vicany. Zkušený fotbalista, který se vrátil do sestavy po lehčím zranění, dal čtyři góly a připsal si dvě asistence. Dobrá práce.

„Takový trošku masochismus,“ ulevil si strupčický trenér Luděk Pěnkava.

„Ale my se bohužel tentokrát neprezentovali takovou bojovností jako v minulých zápasech. Děčín byl jednoznačně lepší a jejich hráč Marek Vicany čtyři góly dal a dva jim připravil. Odvedl parádní výkon, to on nás porazil, ten snad nemá v této soutěži ani co dělat, když to lehce přeženu,“ přidal k hodnocení vysoké porážky strupčický trenér.

V prvním poločase Strupčice dokázaly ještě držet krok, po změně stran už nestíhaly.

To Děčín věří, že vysokou výhrou nastartovali vítěznou sérii. „Myslím si, že jsme po celý zápas utkání kontrolovali. V prvním poločase jsme ale dostávali laciné branky, kvůli kterým se to všechno trochu zkomplikovalo. Po změně stran jsme to kontrolovali, zasloužené vítězství,“ má jasno děčínský kanonýr Marek Vicany.

„Teď máme doma Ervěnice, pak jedeme do Mojžíře. Oba zápasy chceme zvládnout, protože pak nás čekají silné Dobroměřice. Věřím, že nás výhra ve Strupčicích pozitivně nakopne,“ dodal Vicany.