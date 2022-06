Druhé místo, které by mělo být postupové, stále drží děčínský Junior, který doma porazil Chabařovice 3:1. Herně to ale nebylo ono.

„Hra byla kostrbatá, bez lehkosti a větší aktivity. Větší klid přišel ve druhém poločase. Bylo to upracované vítězství, hosté ale nehráli vůbec špatně,“ přiznal Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín.

Dobkovice zvládly těžké derby na půdě zkušeného Heřmanova. Vítězství 4:2 a tříbodový náskok na čtvrtý Chuderov defacto znamená pro tamní klub pomyslný bronz.

„Heřmanov je starší, ale fotbalový tým. První poločas to bylo vyrovnané, po změně stran jsme byli fyzicky lepší a domácí přehráli. Pokud se počítají vzájemné zápasy, tak budeme třetí. To je nejlepší umístění v klubové historii. A kdo ví, třeba to bude postupové místo,“ zasmál se Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Šance byly na obou stranách, výsledek mohl být i jiný. Ale Dobkovice byly fotbalovější a logicky měly s postupem času více fyzických sil. Ale my jsme nehráli zase tak špatně. Teď nás čeká přímý boj o šesté místo proti České Kamenici,“ řekl Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.

Po dlouhém půstu se teprve třetí jarní výhry dočkal Chlumec. Deset zápasů čítající sérii bez výhry prolomili svěřenci Romana Veselého stylově, Union Děčín rozprášili 10:1, sedm branek dali až v poslední čtvrthodině. „Na kom jiném bychom se měli chytit, než na posledním celku v domácí derniéře,“ pokrčil Veselý rameny. „Konečně jsme z toho zase měli radost a bylo to trochu veselejší, rozhodně to ale nemaže ty dva měsíce předtím,“ upozornil. „Už první půle měla být třeba 6:0, dali jsme ale jen dva góly, trefili třikrát tyče či břevna,“ vypočítával. „Po gólu a 3:0 od nás přišla hlušší pasáž, během níž jsme soupeři dovolili gól, závěru nám to ale napadalo.“

Srdnatý boj Rumburka body nepřinesl, Šluknov už vyhlíží konec sezony

Na vině dlouhého půstu byly podle něj především rozsáhlé absence. „Měli jsme hodně zraněných, kluci se omlouvali také z rodinných důvodů. Z podzimního kádru, kde jsem měl nějakých 18 lidí, nám jich vždy třeba deset chybělo, takže jsme to hodně doplňovali z béčka,“ vysvětlil chlumecký kouč. „To ale pořád neomlouvá ty dardy, které jsme dostávali.“

„My jsme drželi krok do stavu 2:1, pak jsme odešli fyzicky a domácí nám to tam nasázeli. My už se dávno připravujeme na další sezonu, to má být pro hráče motivací,“ hlesl Pavel Horáček, kouč Unionu Děčín.

Padla i Česká Kamenice, která sice v Křešicích vedla 2:1, pak ale dostala od domácích čtyři kusy a domů se vracela s prázdnou. „Zkazili jsme si to vlastně sami. Nejprve jsme po naší druhé brance polevili a vlastně jsme dorazili v jedenácti lidech. Na konci sezony je to s docházkou naprostá tragédie. Štve mě, že hráči vůči sobě neberou ohledy a neumí držet partu. Musí nastoupit hráči, kteří ani netrénují. Pak se to musí někde odrazit. Teď nás čeká Heřmanov, rádi bychom udrželi to šesté místo,“ vysvětlil Josef Rákosník, kouč České Kamenice.