„Je to pro nás zklamání, myslím si, že porážka je pro nás krutá. Byl to zápas o jedné brance, oba týmy dobře bránily,“ řekl Ondřej Barilla, kouč Jílového.

„Modlany sice nedaly penaltu, ale v prvním poločase měl Míša Just obrovskou šanci, přestřelil ale prázdnou branku. Po změně stran jsme byli o chlup lepší, ale rozhodla naše chyba, kdy Šalda dával malou domů, trochu tam zaspal i brankář Smutný, modlanský útočník to vystihl a potrestal nás. Je to škoda,“ dodal Barilla.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Poprvé jsme nehráli úplně nejlíp, nenavázali jsme na top výkony z minulých kol a třebaže by zápasu asi slušela více remíza, tak jsme měli tentokrát trochu štěstí,“ řekl trenér Modlan Michal Doležal s tím, že musel trochu improvizovat se sestavou. „Ano, musel jsem dát dva záložníky na beky, ale naštěstí kluci získali další tři body, tak jsme spokojení,“ uvedl po čtvrté výhře bývalý skvělý teplický prvoligový záložník.

Jílové v tabulce kleslo na páté místo, v dalším kole hraje opět doma, když v sobotu 17. září přívítá od 16.30 Lovosice.

FK Jílové - Baník Modlany 0:1 (0:0)

Branka: 76. Brezovský. R: Davignon. ŽK: 2:4, 60 diváků.

Jílové: Smutný - Sobíšek, Michl, Reichelt, Šalda - Gaher, Feledi, Žáček, Doubek - Just, Bílek.