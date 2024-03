„Těsná porážka je pořád porážka. Je jedno, zda to bylo 1:2 nebo 0:3,“ zakroutil Barilla hlavou. „Dostali jsme zase laciné góly. U prvního tam Demčenko vystřelí, projde to přes tři lidi, nikdo nereaguje a zapadne to na zadní tyč. Druhý zase padne z jasné a od nás nesmyslné penalty. Faulujeme na místě, kde na to hráče nemá smysl sahat. Brná byla v první půli lepší,“ přiznal.

Po změně stran však přišlo rychlé snížení, ve 47. minutě se prosadil Michal Doubek a Jílové ožilo. „Dostalo nás to relativně na koně. Byli jsme lepší, tlačili Brnou a přišly i šance. Bohužel bez vyrovnání. Druhá půlka z naší strany byla dobrá, ale body zase nemáme,“ zoufal si jílovský kouč.

Tým z Děčínska se tak propadl na dno krajského přeboru, jelikož poslední Krupka, která na jaře pravidelně boduje, porazila Most Souš B. Jílové v dalším kole doma hostí dvanácté Ledvice. A mělo by konečně bodovat.