Sokol Srbice rozhodl o přesvědčivé výhře už v prvním poločase, kdy nasázel nejlepšímu týmu soutěže pět branek. „Stále jsem z toho dost rozladěný, vůbec nevím, čím si to vysvětlit. Nechtěl jsem to pak řešit na dokopné, takže se o tom s kluky teprve pobavím, co se tam vlastně stalo,“ kroutil hlavou nechápavě zklamaný sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem viděl, že v 16.minutě prohráváme po našich hrubých chybách 0:3. Zkrátka se nám nepovedl vstup do zápasu a Srbice pak už byly na koni. To, co nás zdobilo celý podzim, tentokrát zdobilo soupeře. Hrál ze zajištěné obrany, kdežto my si to s nimi chtěli rozdat a oni nás za to trestali, byli vysoce efektivní,“ pokrčil rameny. „Nevím, kde měli kluci hlavu, možná to někteří brali jako přátelák. Chyběla mi tam bojovnost, bylo to z naší strany chladné,“ uzavřel.