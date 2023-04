Další bodový přísun hlásí fotbalisté Jílového. Účastník krajského přeboru získal hned dva body v Oldřichově, kde po bezbrankové remíze lépe zvládl pokutové kopy.

Sport fotbal krajský přebor Oldřichov Jílové | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

„Byl to pro oba týmy hodně důležitý zápas, protože jsme byli bodově nastejno; tabulka je od desátého do patnáctého místa naprosto vyrovnaná. Byl to kvůli důležitosti zápas o jednom gólu, oba týmy hrály poctivě odzadu. Pro diváky to ale byla celkem nuda," říká oldřichovský lídr Jan Dědič.

„Před zápasem bych dva body bral, ale po zápase si myslím, že jsme měli mít tři. Byli jsme lepší, domácí jsme prakticky do ničeho nepustili. Naše akce ale většinou končily před vápnem. Naše převaha tak byla vlastně platonická," přiznal Ondřej Barilla, kouč Jílového. „Na konci měl velkou šanci Feledi, který trefil tyč. Jinak to moc záživné nebylo," konstatoval

Jeho tým má problémy se střílením gólů, což se ukázalo i proti týmu z Děčínska. „Ano, ten problém máme. Je to i tím, že jsme se v minulé sezoně zachraňovali až v posledních kolech, tak to máme v hlavách; spíš se soustředíme na obranu, což se nám daří. Je to hodně psychicky náročné. Myslím si, že jinak máme kvalitu na střed tabulky."

Když má Dědič vypíchnout, co se Oldřichovu daří, zmíní znovu defenzivu. „Na jaře jsme odehráli šest kol, v devadesáti minutách jsme prohráli jen zápas s Brnou, ale i v něm jsme měli na to vyhrát. Fungujeme skvěle v kabině, je dobrá atmosféra, chodíme třikrát v týdnu trénovat v celkem slušném počtu. I proto jsme schopni běhat a kousat do poslední minuty. To jsou naše hlavní zbraně."

V dalším kole oldřichovskou obranu prověří v krajském přeboru druhé Srbice, který společně s vedoucí Brnou mají nejlepší ofenzivu v celé soutěži. „Myslím si, že Srbice mají jednoznačně nejlepší kádr z cele soutěže. V tomhle zápase nemáme co ztratit, můžeme jediné získat. My nepřijedeme hrát krásný fotbal, ale získat tři body," slibuje Dědič.

„Každý bod z venku se počítá, horší je, že bodují i celky, které jsou v tabulce za námi. Teď máme doma Žatec, chceme vyhrát. Pokud se to podaří, dostaneme do lepší situace. Poslední Lovosice už mají velký bodový odstup, jinak je tam namočeno hodně týmů," dodal Barilla.