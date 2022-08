V krajském přeboru bude mít náš okres jediného zástupce. Jílové si v generálce poradilo s Rumburkem, když vyhrálo jasně 6:0. „Zhruba 25 minut to byl vyrovnaný zápas. Jenže pak Rumburk absolutně odpadl a zápas byl vlastně o ničem. Fyzicky jsme je přehráli,“ řekl Ondřej Barilla, kouč Jílového, který odhalil posilu do nové sezóny. Je to Pavel Šalda, hrával ve Velvarech, ale byl zraněný. Je to obránce a dobrý fotbalista,“ dodal.