„Hodně podmáčený terén ovlivnil zápas. Pro oba týmy to ale bylo stejné, těžko se na tom pohybovalo. My jsme dvakrát dotáhli náskok soupeře. Bohužel tam můj syn Pepa dal regulérní gól, ale pomezní zvedl praporek. V penaltách předvedl neuvěřitelnou věc nás brankář Petr Hvozdovič, který chytil hned čtyři roudnické penalty. Pátá už se kopat nemusela. Dva body každopádně bereme,“ zhodnotil vše Josef Florián, kouč Malšovic.

Oslabený Heřmanov statečně bojoval na půdě prvních Dušníků. Ještě v nastaveném čase držel senzační remízu 1:1. Pár vteřin před koncem ale vystřelil domácímu lídrovi soutěže výhru 2:1 Kokeš.

„Museli jsme hodně bránit, to bylo jasné. Domácí byli lepší, více drželi míč. Snažili jsme se hrát na brejky a jeden nám vyšel. Závěr byl pro nás hodně hořký. Nejprve jsme pět minut před koncem po vyloučení Martina Kolárika šli do deseti. Rozhodčí nastavil tři minuty. Problém je, že ale hrálo tak šest minut navíc. Domácím vyšel jeden nákop, bylo tam prodloužení hlavou a dostali jsme gól. Vzápětí byl konec. Mrzí nás to, navíc budeme v dalším zápase řešit velké problémy se sestavou,“ kroutil hlavou hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.