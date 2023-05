Bodově velmi plodné bylo 22. kolo „áčkové“ skupiny krajské I.B třídy z pohledu celků z děčínského okresu. Tři body braly Malšovice, Heřmanov i Dobkovice.

Dobkovice (červené dresy) doma porazily Chlumec 5:2. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

A právě Malšovice nastoupily v rámci okresního derby v České Kamenici. Hosté potvrdili roli papírového favorita, vyhráli 5:2 a drží v tabulce druhé místo.

„Bylo to docela vyrovnané utkání, ve kterém jsme ale měli přeci jen trochu navrch. Za domácí tam hodně střílel Roman Mach, naštěstí to létalo vedle. Zase jsme dostali brzkého góla, naštěstí jsme dokázali brzy odpovědět, to nám pomohlo. Dostali jsme se do vedení a zbytek utkání se nikam nehnali a vše si pohlídali,“ pravil Josef Florián, kouč Malšovic.

To domácí si v boji o záchranu nepolepšili. Navíc jím vůbec nenahrály výhry Dobkovic a Střekova. „Nemyslím si, že jsme byli o tolik horší. Malšovice byly prostě efektivnější v koncovce. Co se týče výkonu, nemám zase hráčům tolik co vytknout. Ale body nemáme. Navíc týmy okolo nás vyhrály, takže je ta naše situace ještě složitější. Musíme dál bojovat,“ má jasno Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Na jaře válí Heřmanov, který si vyšlápl na silný celek Bohušovic. Heřmanovští sice na děčínské umělce prohrávali, v 73. minutě ale vyrovnali a díky dalším dvěma trefám nakonec vyhráli 3:1.

„V prvním poločase byl soupeř lepší, byl více na míči. My jsme však branku nedostali. Po změně stran šel sice do vedení, ale jakoby Bohušovicím docházely síly. Vyrovnali jsme, pak šli hosté po vyloučení Matějky do deseti a to už jsme byli lepší. Jaro je zatím dobré, jsme v pohodě, body jsou. Ten náš mix zkušených hráčů a pár dravých mladíků nese ovoce,“ usmíval se Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova, který stále čeká na jarní premiéru na vlastním hřišti.

„No, už by bylo na čase, abychom hráli doma. Snad to klapne 7. května proti Velkému Březnu. Na druhou stranu se nám na umělce v Děčíně daří,“ dodal Rojko.

Tři cenné body v boji o záchranu si připsaly Dobkovice, které doma proti Chlumci otočily vývoj utkání z 1:2 na 5:2. „Po dlouhé době jsme nastoupili v lepší sestavě a bylo to znát. Po delší době nastoupil Tomáš Dyrynk, nebo Radek Štol. Celý zápas to nebylo špatné, na začátku jsme tam udělali chyby. Ale jinak jsme byli lepší a myslím si, že to bylo zasloužené vítězství,“ nechal se slyšet Zdeněk Štol, kouč SK Dobkovice.