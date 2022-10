Druhé Dušníky ukázaly svou sílu v Dobkovicích, kde oslabený tým domácích deklasovaly 8:1. „Tady není moc co hodnotit. Hosté byli lepší ve všech směrech a zaslouženě vyhráli. Bohužel, my máme hromadu absencí, na lavičce de facto nikdo nebyl, na hřišti nebyli všichni zdraví. Trochu se děsím toho, jak to bude vypadat v dalších zápasech,“ smutně pravil Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Nám to tentokrát opravdu sedlo. Hned v první minutě jsme se dostali do vedení, vyhovovaly nám i tamní podmínky. Dobkovice mají menší hřiště, což naší hře vyhovovalo. Vážně se nám povedlo snad úplně všechno, na co jsme sáhli,“ rozplýval se trenér Dušníků Petr Lédl. „Soupeř korigoval až v závěru, celý zápas jsme měli pod kontrolou. Teď nás čeká Chuderov, to bude opravdový test,“ dodal k nadcházející bitvě druhého se třetím.

I Chuderov se na důležitý souboj naladil vítězně, proti Chlumci to ovšem byla dřina. Domácí výhru 2:1 zachraňoval až v 81. minutě Soukup. „Kdybychom proměňovali šance, mohlo to být daleko jednodušší, ale my jsme poslední zápasy v koncovce nějací divní,“ přemítal chuderovský lodivod Petr Čítek. „Měli jsme celkem dobrý vstup do utkání, ale trochu nás přibrzdil gól Chlumce z přímého kopu. Šance jsme měli, soupeře jsme k ničemu moc nepustili, ale zejména ve druhé půli nám chyběla finální přihrávka. Naštěstí se nám to povedlo otočit, myslím, že to bylo zasloužené, ale bylo to celkem trápení.“ Vrásky na čele udělala Čítkovi také červená karta pro Radka Pášu osm minut před koncem. „Zbytečná. Sice přísná, ale bohužel se sudí takto rozhodl. Pro nás je to třetí vyloučení v řadě, před zápasem v Dušníkách rozhodně nic příjemného.“

Doma zcela vyhořela Česká Kamenice, která po špatném výkonu podlehla Hostovicím vysoko 1:5. „Všechno špatně. Hodně mizerný výkon. Měli jsme absence, ale na to se vymlouvat nechci. Řada hráčů podala výkon pod své možnosti. Hostovice vyhrály naprosto zaslouženě. Nejvíce mě mrzí fakt, že na hřišti chyběla z naší strany bojovnost a nasazení. Prohrát se může, ale ne po takovém výkonu,“ zlobil se Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

To šéf hostující lavičky Oleksand Vepryk hýřil nadšením a úsměvy, tým pod jeho vedením stoupá tabulkou, bodoval už pošesté v řadě. „Však jsem to v posledním hodnocení říkal, vidíte, že jsem nekecal,“ rozesmál se sympatický kouč v reakci na dotaz, že jeho tým předvádí skvělou jízdu, kterou Vepryk poté, co jeho svěřenci začali dohánět tréninkové manko z léta, předpověděl.

„Jinak to ale bylo pěkné utkání, nebylo to lehké. Ne vždy odpovídá skóre průběhu,“ složil poklonu i soupeři. „V první půli jsme měli lehce navrch, ale vedli jsme jen 1:0. Říkal jsem klukům v šatně, že by bylo škoda nevzít tu tři body, když leží na zemi. Po přestávce domácí útočník povalil našeho obránce, ještě ho v pádu zasáhl kopačkou do oka, takže jsme ho tam ošetřovali, a během té pauzy se rozhodčí rozhodli nařídit proti nám penaltu. Z ní Kamenice srovnala, ale pro nás to bylo jako píchnutí do vosího hnízda. Kluky to zdravě naštvalo, skvěle hráli naši útočníci, nakonec jsme jim dali pět gólů. Jsem spokojený, škoda jen, že se to neobešlo bez zbytečných excesů, jako byla ta penalta, ale stalo se,“ pokrčil rameny.

Hodně dramatický zápas se hrál ve Fojtovicích. Tam hrající Heřmanov prohrával se Svádovem 0:3, v poslední minutě ale po neuvěřitelné situaci vstřelil čtvrtý gól a slavil výhru 4:3! „Za stavu 3:3 dal Svádov branku. Radovali se jako blázni, jenže pomezní odmával postavení mimo hru. My jsme rychle rozehráli a dali vítěznou branku. Hosté tam popadali na zem,“ hodnotil utkání Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova. Domácí nepoložil ani fakt, že v 27. minutě ztrácel tři branky. „Měli jsme hodně vlažný začátek, šance tam byly, ale začali jsme je proměňovat později. Na ty šance jsme asi byli lepší. Tři body jsou pro nás důležité, ale výkon to nebyl moc dobrý,“ dodal.

Vyhrály také Křešice, které si poradily 5:0 se Střekovem. „Z naší strany slabý výkon, ale bylo to dáno i soupeřem. Rozhodly dva rychlé góly v úvodu, pak už to pro nás bylo snazší a měli jsme to pod kontrolou, řekl kouč Křešic Jakub Rusý.